Премьер-министр Австралии пообещал вступить в Корейский конфликт, если КНДР нападет на США

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл дал понять, что Австралия будет участвовать в любом конфликте в случае нападения Северной Кореи на США. Премьер-министр сказал в пятницу утром, что "если будет нападение на США, Австралия применит положения договора Анзуса и придет на помощь Штатам". Он добавил, что форма участия Австралии будет определяться в консультации с союзниками. Выступление премьер-министра последовало после его разговорас вице-президентом США Майком Пенсом, сообщает ЕНВ.

Договор Анзуса– это соглашение об обороне, подписанное в 1951 году для защиты безопасности на Тихом Океане. Договор гласит, что подписавшие стороны будут "консультироваться вместе" и "действовать для обеспечения общей безопасности".

Однако, между экспертами по вопросам обороны существуют споры о том, требуют ли формулировки договора военные действия сторон. Примечательно, что резкие комментарии Тернбуллапо поводу ситуации на северо-востоке Азии контрастируют со словами австралийского министра иностранных дел Джули Бишопа, сказанными им ранее на этой неделе. Глав МИД страны подчеркивал, что в сторону Австралии не было запланировано запуска. Более того, Австралия не является участником боевых действий, которые положили конец Корейской войне в 1953 году.

"Что касается альянса Анзуса, это еще обязательно будет обсуждаться", - казалось бы поставил точку в этом вопросе Джули Бишоп.

Однако, Малкольм Тернбулл сказал, что в случае нападения Северной Кореи на Гуам, Австралия и США будут "стоять вместе", и это решение Австралии является "абсолютно взвешенным".

На этой неделе северокорейское правительство представило подробный план по запуску ракет, нацеленных на воды у побережья Гуама. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с несколькими провокационными предупреждениями в адрес Северной Кореи. Он пообещал отреагировать на действия Пхеньяна "огнем и яростью" в случае угрозы нападения на Америку.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли США упреждающий удар, Трамп ответил: "Мы об этом не говорим. Я никогда этого не делаю".