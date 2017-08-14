Япония разместила перехватчики ракет на западе страны

Оборонные власти Японии разместили перехватчики ракет в западной части страны. Этот шаг последовал за угрозой со стороны Северной Кореи запустить ракеты в сторону тихоокеанского побережья США на Гуаме, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Северная Корея заявила, что ее баллистические ракеты пролетят над тремя японскими префектурами - Симанэ, Хиросима и Коти, после чего достигнут вод вблизи Гуама. Пхеньян сообщил, что завершит подготовку плана по запуску ракет к середине этого месяца.

Подразделения воздушных Сил самообороны Японии, отвечающие за систему ракетного перехвата РАС-3, прибыли в субботу в эти три префектуры и соседнюю префектуру Эхимэ.

Силы самообороны активизировали круглосуточное наблюдение за действиями Северной Кореи.

Морские Силы самообороны Японии направили в Японское море эсминец, оборудованный передовой радарной системой Aegis, способной отслеживать курс полета баллистических ракет.