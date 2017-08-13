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Фоторепортажи

12 августа 2017, 15:20
Во Владивостоке прошла церемония закрытия международных конкурсов "Кубок моря" и "Морской десант"
Во Владивостоке прошла церемония закрытия международных конкурсов "Кубок моря" и "Морской десант"
Во Владивостоке прошла церемония закрытия международных конкурсов "Кубок моря" и "Морской десант"
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Во Владивостоке прошла церемония закрытия международных конкурсов "Кубок моря" и "Морской десант"

Команда ВМФ России, одержавшая победу в конкурсе, была награждена квадроциклом

11 августа во Владивостоке прошла торжественная церемония закрытия международных конкурсов "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017", сообщает ЕНВ.

В церемонии закрытия приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и ВМФ России, оркестр штаба ТОФ, руководители иностранных делегаций, команды-участницы из России, Китая, Ирана, Венесуэлы экипажи корветов "Совершенный" и "Хуангши".

В рамках официальной части состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурсов. В международном конкурсе по полевой выучке "Морской десант-2017" первое место завоевала команда "черных беретов" ВМФ России. "Серебро" получила команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, а "бронзу" поделили между собой команды  Боливарианской Республики Венесуэла и Исламской Республики Иран, набрав равное количество баллов.

Международный конкурс по полевой выучке "Морской десант-2017" проводился среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса и состоял из трех этапов: "полоса препятствий", "тропа выживания" и "эстафеты".

Все победители и призеры в различных номинациях получили медали, памятные дипломы и ценные подарки, а команда ВМФ России, одержавшая победу в конкурсе, была награждена квадроциклом.

В международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря-2017" бескомпромиссную борьбу вели экипажи корветов ВМФ России "Совершенный" и ВМС Китая "Хуангши", которые по итогам соревнований поделили между собой чемпионский пьедестал, набрав по 440 баллов. В этом конкурсе экипажи корветов двух стран были награждены спортивными резиновыми лодками с мотором.

Международный конкурс по морской выучке "Кубок моря - 2017" также состоял из трех этапов: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.   

Затем состоялся спуск флага международных игр "АрМИ - 2017".

Метки: ВМФ, Кубок моря, Морской десант, ТОФ

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