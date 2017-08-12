МИД КНР: Корабль ВМС США нарушил китайское и международное законодательство

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что самовольный заход сегодня американского военного эсминца USS John S. McCain в акваторию Южно-Китайского моря без разрешения правительства КНР был встречен крайним недовольством в КНР, и страна в ближайшее время выступит с серьезным представлением США, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Суиньхуа".

Официальный представитель правительства США заявил, что в четверг корабль ВМС США провел операцию свободного мореплавания вблизи рифа Мисчиф в составе островов Спратли, эсминец ВМС США John S.McCain проделал путь в 12 миль вблизи этого искусственного острова.

Комментируя заход корабля США в акваторию близ рифа Мэйцзи архипелага Наньша с "операцией по свободе мореплавания", Гэн Шуан подтвердил факт захода американского военного корабля в указанную акваторию без разрешения правительства КНР. НОАК незамедлительно направила военные корабли навстречу судну ВМС США для идентификации корабля и предупреждения о необходимости покинуть акваторию.

Дипломат указал, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над архипелагом Наньша и прилегающей к нему акватории. Акт корабля США нарушает как законодательство КНР, так и международное право, серьезно подрывая суверенитет и безопасность Китая и ставя под опасность представителей армии с обеих сторон.

Гэн Шуан отметил, что в течение определенного времени благодаря совместным усилиям КНР и АСЕАН удалось добиться стабилизации обстановки вокруг Южно-Китайского моря и постоянной выработки благоприятных трендов развития в регионе.

В частности, здесь следует привести пример единогласного принятия на недавней встрече министров иностранных дел КНР-АСЕАН на Филиппинах рамок Кодекса поведения в Южно-Китайском море. В этих обстоятельствах движение против общего течения со стороны сил за пределами этой акватории, которые, желая устроить скандал, проводят "операцию по свободе мореплавания", представляется тщетной попыткой ликвидировать достигнутую за счет значительных усилий благоприятную обстановку.

Это явственно свидетельствует, что именно та сторона, которая не хочет увидеть стабильной ситуации в Южно-Китайском море, и продвигает милитаризацию этой акватории.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай несломим в своей решимости отстаивать свой территориальный суверенитет и морские интересы и твердо намерен обеспечивать мир и стабильность в Южно-Китайском море. Провокация со стороны США обязывает КНР принять надлежащие меры для повышения обороноспособности страны.