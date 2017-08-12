Военнослужащие ВВО начинают военные учения на Курилах

Министерство обороны России сообщило о начале военных учений на Курильских островах, сообщает ЕНВ.

На полигонах Восточного военного округа "Горные ключи" и "Лагунное" (Курильские острова) стартовал полевой выход с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями ВВО.

В ходе мероприятий военнослужащие отработают оборону указанных участков островов.

Основное внимание при проведении практических мероприятий будет уделено обучению младших командиров правильной постановке боевых задач подчиненным, организации взаимодействия между подразделениями.

Кроме того, в рамках полевого выхода военнослужащие выполнят нормативы по огневой, тактической, технической, военно-медицинской подготовке, РХБ защите, инженерной подготовке боевых позиций и мест отдыха из подручных материалов.

Всего в мероприятиях боевой подготовки на Курильских островах задействовано более 1 тысячи военнослужащих по контракту, около 100 единиц вооружения и военной техники.