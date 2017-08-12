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Общество

11 августа 2017, 17:30
Военнослужащие ВВО начинают военные учения на Курилах

Военнослужащие ВВО начинают военные учения на Курилах

По крайней мере тысяча военнослужащих и около сотни танков принимают участие в этих маневрах

Министерство обороны России сообщило о начале военных учений на Курильских островах, сообщает ЕНВ.

 На полигонах Восточного военного округа "Горные ключи" и "Лагунное" (Курильские острова) стартовал полевой выход с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями ВВО.

В ходе мероприятий военнослужащие отработают оборону указанных участков островов.

Основное внимание при проведении практических мероприятий будет уделено обучению младших командиров  правильной постановке боевых задач подчиненным, организации взаимодействия между подразделениями.

Кроме того, в рамках полевого выхода  военнослужащие выполнят нормативы по огневой, тактической, технической, военно-медицинской  подготовке, РХБ защите,  инженерной подготовке  боевых позиций и мест отдыха из подручных материалов.

Всего в мероприятиях боевой подготовки на Курильских островах задействовано более 1 тысячи военнослужащих по контракту, около 100 единиц вооружения и военной техники.

Метки: ВВО, Курилы, учения

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