"Ольгинские лесопромышленники" запустили деревообрабатывающее производство в Приморье

Резидент свободного порта Владивосток , компания "Ольгинские лесопромышленники", реализовала первый этап инвестиционного проекта по созданию предприятия безотходной переработки круглого леса в Ольгинском районе Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Статус резидента свободного порта компания получила в сентябре 2016 года. Объем инвестиций в проект составит 50 млн. рублей. Планируется создать 31 рабочее место.

В рамках проекта резидент организовал производство на площади 1600 кв. метров, оснастив завод необходимым оборудованием для обработки древесины и распилки цельных стволов деревьев с целью дальнейшего изготовления из них досок, брусков и других стройматериалов.

Компания планирует выйти на объем производства 22 000 куб м. к 2018 году.

Проект реализуется в несколько этапов. Первый шаг осуществлен в 2016 году - подготовлена производственная площадка, подведены инженерные коммуникации, приобретено оборудование. Сегодня компания запустила производство по изготовлению доски обрезной, доски половой, паллетной доски и бруса.

Следующим этапом станет установка оборудования по более тонкой обработке древесины. Планируется приобретение деревообрабатывающего оборудования по обработке тонкомера, монтаж сушильных камер, установка рубильных и щепорезных машин для измельчения веток, отходов лесопиления и пилорам, установка и запуск цеха по изготовлению топливных пеллет, что позволит максимально эффективно и безотходно перерабатывать лесоматериалы и сократит издержки компании.

"Мы ориентируемся на поставку продукции на внутреннем рынке Дальнего Востока, а также на выход в страны АТР – Китай и Японию. Ведение бизнеса в статусе резидента свободного порта Владивосток открывает серьезные перспективы для становления и развития среднего бизнеса и развития лесопромышленного комплекса региона, позволяет создать новые рабочие места, что, в свою очередь, улучшит социальную обстановку в регионе, позволит наладить производство готового продукта на территории Российской Федерации, что приведет к уменьшению оттока не переработанного сырья за границу", - сообщил директор компании "Ольгинские лесопромышленники" Алексей Махов.