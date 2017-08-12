Во Владивостоке пройдет военно-технический форум

Во Владивостоке с 22 по 27 августа 2017 года спланировано проведение Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2017", сообщает ЕНВ.

В рамках экспозиции форума планируется показ более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на о.Русский.

Проведение мероприятий научно-деловой программы спланировано на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота и Дальневосточного федерального университета.

"К участию в Форуме приглашаются ведущие исследовательские организации, научно-производственные объединения, предприятия промышленности Дальнего Востока, Восточной Сибири и других регионов Российской Федерации. Демонстрация возможностей вашего предприятия будет способствовать укреплению имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации, даст возможность внедрения прорывных инновационных разработок в интересах создания и развития образцов вооружения, военной и специальной техники", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

Контактная информация по организаторам:

Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа:

старший офицер отделения управления боевой подготовки военного округа подполковник Герасименя Андрей Александрович, тел. 8 (4212) 39-50-48;

Тихоокеанский флот:

начальник отделения управления боевой подготовки флота капитан 1 ранга Шитов Юрий Иванович, тел. 8 (4232) 21-62-65.