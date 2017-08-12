Гражданин Китая пытался незаконно вывезти ордена, медали, различные документы советских времен

Уссурийская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина КНР, который пытался незаконно вывезти с территории Российской Федерации на родину культурные ценности в крупном размере, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Данный инцидент произошел на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни в феврале текущего года, когда мужчина пытался незаконно переместить в багаже ордена, медали, знаки, а также различные документы советских времен.

Согласно заключению эксперта, 10 орденов Отечественной войны, 9 орденов Красной звезды, орден "Мать-героиня", 2 ордена "Знак Почета", 2 ордена Ленина, 1 медаль "За отвагу", 2 медали "За оборону Ленинграда", 3 медали "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.", 3 медали "За военные заслуги", 2 медали "За победу над Японией", 2 медали "XXX лет Советской Армии и Флота", 2 медали "За взятие Кёнигсберга", медаль "XX лет Рабоче-крестьянской Красной армии", а также 33 документа к государственным наградам, изъятые таможенниками, отнесены к культурным ценностям.

Помимо этого, культурными ценностями признаны грамота СССР о присвоении почетного звания "Мать-героиня" и личное дело подполковника советской армии, которые также оказались в багаже правонарушителя. Личное дело содержало архивные документы, охватывающие широкий исторический период, начиная с дореволюционного времени, включающий время революции 1917 года, Гражданской Войны, Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления и эпохи социализма.

Эксперты расценили документы как "рукописи, документальные памятники, архивные документы, созданные 50 лет назад и более", имеющие историческое значение.

Стоимость всего незаконно перемещаемого достояния составила 924 650 рублей.

За контрабанду культурных ценностей в крупном размере в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого предстоит выяснить, где гражданин приобрел запрещенные к вывозу товары.