В Приморье появится российско-китайский агропромышленный парк

Компания "Тай Юань", резидент Cвободного порта Владивосток, ведет реализацию проекта по созданию агропромышленного кластера в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Агропромышленный кластер "Тай Юань" является российско-китайским проектом по созданию производственного парка, объединяющего развитие животноводства и овощеводства, создание современного тепличного хозяйства и инфраструктуры, а также развитие агротуризма.

Инвесторами проекта выступают Группа компаний "Тай Юань" (Китай, провинция Цзилинь) и ПАО "Фонд регионального развития "Приморское Кольцо" (Группа компаний "Сумотори"). Статус резидента компания получила в июле 2016 года.

Агропромышленный парк будет создан на территории Шкотовского района, населенный пункт Многоудобное, в Приморском крае. Общая площадь комплекса составит 7 тыс. га, из которых сельскохозяйственные земли займут 6,8 тыс. га. Здесь будут выращиваться картофель, зерновые, бобовые культуры. На базе этих земель планируется построить пять функциональных зон: штаб-квартиру, сельскохозяйственный участок, зоны промышленной переработки, логистики и туризма.

"Агропромышленный комплекс является одним из жизненно важных секторов экономики Приморского края. Создание агропромышленного кластера с общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей позволит обеспечить новые рабочие места и даст значительный импульс созданию импортозамещающего производства в регионе. Важно обеспечить жителей региона свежей, экологически безопасной и качественной продукцией круглый год. Такова задача нашего проекта. Планируем выпускать продукцию под собственным брендом и с маркировкой "произведено в Приморье", - сказал президент "Фонда регионального развития "Приморское кольцо" Виталий Веркеенко.

Реализация проекта пройдет в три этапа до 2024 года. В настоящее время ведутся работы по строительству инфраструктуры производственного парка для дальнейшего создания тепличного и садового хозяйства, базы для выращивания древесных грибов. Также в 2017 году инвестор планирует введение в эксплуатацию водопроводных, электрических, дорожных сетей, телекоммуникаций и других объектов инфраструктуры, что позволит создать первоначальный образ производственного парка.

Объем капиталовложений в первый этап проекта составит 230 млн. рублей, планируется создать 40 рабочих мест. В настоящее время трудоустроено 11 человек.

К следующему шагу резидент приступит в период с 2018 по 2020 годы. Как отмечают в компании, данный период станет этапом развития проекта. В этот период площадь обрабатываемой земли составит 50 тыс. га, произведена подготовка базы для выращивания зерна, овощей и основы для животноводства. Также, на данном этапе будет создан производственный парк по обработке, хранению, логистики, импорту и экспорту сельскохозяйственных продуктов.

Завершающая стадия проекта состоится с 2021 по 2024 года. Площадь обрабатываемой земли достигает 70 тыс. га. На данном этапе компания намерена завершить строительство высоко стандартизированного производственного парка с интегрированными современными технологиями.

В настоящее время в Свободном порту Владивосток резиденты реализовали 10 инвестиционных проектов. На стадии строительно-монтажных работ находятся 26 объектов, 21 объект на стадии проектирования. В 2017 году в СПВ планируются к запуску 45 предприятий.