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Китай

10 августа 2017, 18:00
В китайском курортном городе Бэйдайхэ начались неофициальные встречи лидеров страны

В китайском курортном городе Бэйдайхэ начались неофициальные встречи лидеров страны

Возможно на них будет принято решение о переизбрании Председателя КНР Си Цзиньпина на следующий срок

Лидеры и высокопоставленные члены Коммунистической партии Китая проводят неофициальные переговоры по ключевым политическим событиям в курортном городе на востоке Китая, сообщает ЕНВ.

Государственное Центральное телевидение Китая сообщило в среду, что Лю Юньшань, являющийся пятым чиновником в Коммунистической Партии Китая, встретился с учеными в Бэйдайхэ в провинции Хэбэй. Бэйдайхэ популярен как место летнего отдыха на берегу моря.

Действующие и отставные члены Коммунистической партии собираются там каждое лето для неофициального обсуждения важных политических вопросов. Репортаж CCTV и жесткие меры безопасности в городе свидетельствуют о том, что закрытые переговоры, известные как встреча в Бэйдайхэ, уже начались.

Ожидается, что участники обсудят планы по назначению будущего руководства в преддверии съезда Коммунистической партии в этом году. Считается, что глава Китая Си Цзиньпин укрепляет свою власть, назначая близких помощников на ведущие должности. Так, центральная комиссия по проверке дисциплины партии в прошлом месяце заявила, что член Политбюро ЦК КПК Сунь Чжэнцай находится под следствием по подозрению в совершении "серьезных нарушений дисциплины". Его когда-то считали будущим лидером партии.

Метки: встречи, Китай, политика

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