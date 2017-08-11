В Японии открылась выставка фотографий революционера Че Гевары

Одна из японских кинокомпаний проводит мероприятие в честь 50-летия со дня смерти человека, который получил известность как участник кубинского революционного движения в 1950-х годах. Всего на выставке представлены 240 исторических фотографий, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK World.

Эрнесто Че Гевара был одной из ключевых фигур, которые помогли свергнуть проамериканский диктаторский режим на Кубе в 1959 году. Позднее он руководил партизанскими отрадами в разных частях Латинской Америки.

Среди выставленных в Токио фотографий также имеются изображения жертв атомной бомбардировки в Хиросиме. Че Гевара сделал эти снимки во время посещения города спустя 6 месяцев после победы кубинской революции.

Говорят, что Че Гевара написал жене письмо о том, что его визит в такой город, как Хиросима, заставляет его чувствовать себя вынужденным бороться за мир.

На одной из представленных фотографий можно увидеть Че Гевару в Танзании. Тогда он скрывал свою личность, надев очки и кепку. Одна из посетительниц выставки поделилась тем, что она считает Че Гевара сердечным человеком. Этот вывод она делает после просмотра его фотографий.