В день празднования пятилетия открытия моста на остров Русский будет ограничено движение

12 августа во Владивостоке движение будет частично ограничено. В городе пройдут праздничные мероприятия. Ограничение движения транспорта вблизи моста начнётся в 14.30. В 16.00 движение будет полностью восстановлено, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД России по Приморскому краю.

Как сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю, движение будет ограничено по улице Бархатная: от дома № 3 до дома № 16а. А также, по направлению к мосту на остров Русский со стороны улиц Катерная и Басаргина.

МВД рекомендует 12 августа выбирать альтернативные пути движения во избежание пробок. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно следить за дорогой, особенно в районе пешеходных переходов.

Напомним, строительство моста на остров Русский началось в 2008 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Проект был сдан в эксплуатацию 2 июля 2012 года, незадолго до упомянутого события. Идеи постройки моста на остров Русский существовали ещё с начала двадцатого века, однако реализация этих планов наступила лишь спустя столетие.