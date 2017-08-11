КНДР намеревается запустить четыре ракеты в направлении Гуама в ближайшее время

Северная Корея разработает план, по которому к середине августа планируется запуск четырех ракет средней дальности в направлении территории США в Гуаме. В скором времени правительство предоставит его лидеру Ким Чен Ыну, который примет решение, следует ли проводить запуски. Об этом в минувшую среду объявили государственные СМИ Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

Подробный отчет, обозначенный в северокорейских СМИ, о плане запуска ракет в направлении Гуама ознаменовал дальнейшую эскалацию напряженности между Пхеньяном и Вашингтоном. Ранее, президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею в начале этой недели, что она столкнется с "огнем и яростью", если будет угрожать Соединенным Штатам.

Официальное информационное агентство Северной Кореи (KCNA), назвало угрозу Трампа как "глупость от испуга".

"Спокойный диалог невозможен с этим человеком, лишенным разума, и только абсолютная сила может воздействовать на него", - говорится о Трампе в издании. В центральном СМИ северокорейского режима сообщается, что они будут внимательно следить за высказываниями и поведением официальных лиц Соединенных Штатов.

Сообщается, что военное ведомство КНДР разрабатывает план "пресечения вражеских сил на основных военных базах Гуама и дает понять о важном предупреждении для Соединенных Штатов", - говорится в докладе KCNA. На Гуаме располагаются примерно 163 000 военных США, подводная эскадрилья, авиабаза и группа береговой охраны.

"Ракеты Hwasong-12, которые будут запущены Корейской народной армией (КНА), будут пересекать небо над префектурами Симанэ, Хиросима и Коити в Японии, - говорится в докладе со ссылкой на командующего стратегическими силами КНА, генерала армии Ким Рак Гюма. – Они будут запущены на 3356,7 км (2085,8 миль) за 1065 секунд и смогут ударить по воде на расстоянии 30-40 км от Гуама", - уточняется в заявлении.

Напомним, что на этой неделе напряженность между сторонами конфликта возросла после предупреждения Трампа отказаться КНДР от дальнейшей разработки ядерного оружия и проведения ракетных программ.

Северная Корея провела два испытания ядерной бомбы в прошлом году и два испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле. Трамп сказал, что он не позволит Пхеньяну развивать ядерное оружие, способное нанести удар по Соединенным Штатам.

Министр обороны США Джим Маттис также выступил с резким предупреждением в адрес Северной Кореи в среду, сказав, что Пхеньян должен прекратить любые действия, которые приведут к "прекращению его режима и уничтожению его народа".