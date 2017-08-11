Представители Роскомнадзора и крайизбиркома провели встречу с журналистами региональных СМИ

Информационный семинар "Участие СМИ в подготовке и проведении выборов в единый день голосования" прошло сегодня, 10 августа. Оно состоялось ровно за месяц до единого дня голосования, когда жители города Владивостока изберут новый состав муниципальной думы, сообщает ЕНВ.

На встрече были разобраны возможности составления протоколов административного правонарушения за нарушение в сфере освящения предвыборной кампании. В рамках нее запрещается использование призывов к экстремизму, разжигания ненависти к социальным группам. Также к нарушениям Роскомнадзор относит и использование изображений детей и известных людей в агитационных материалах. И это только часть нарушений, которые могут быть зафиксированы во время проведения избирательной кампании.

Данным мероприятием мы хотим напомнить СМИ о нормах закона регулирующих порядок проведения информирования и агитации, а также об ответственности за нарушение этих норм, - отмечает начальник организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Приморского края Сергей Советников. - Подобные семинары уже проводились при старте избирательных кампаний представителеми Управления Роскомнадзора по Приморскому краю и избирательной комиссии Приморского края в Арсеньев, Владивостоке, Находке и Спасске-Дальнем. Сегодня были обсуждены различные аспекты освещения выборов средствами массовой информации, сделаны акцент на некоторые нюансы избирательного законодательства. Судя по вопросам журналистов, многие их них имеют большой опыт и хорошо понимают особенности освещения предвыборной гонки, но всегда есть вопросы, которые требуют обсуждения и уточнения. Необходима практика продолжения проведения подобных мероприятий. Перед каждой большой избирательной кампанией мы будем собирать СМИ на площадке либо избирательной комиссии, либо Роскомнадзора. Тем самым, должны максимально "вооружить знаниями" представителей средств массовой информации к выборам.Так и информационные материалы будут интереснее, что соответственно, повысит интерес избирателей к выборам и привлечет их на избирательные участки.

Основная цель общения журналистского сообщества и контролирующих органов – это профилактика нарушений в ходе избирательных кампаний со стороны СМИ. Следующее подобное мероприятие планируется зимой – перед федеральными президентскими выборами. Количество СМИ с каждым мероприятием у нас увеличивается, и я надеюсь, что на следующие встречи мы сможем собрать большую часть представителей более 800 средств массовой информации, зарегистрированных в Приморском крае", - заключил Сергей Советников.