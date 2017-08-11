Экспедиция на острове Матуа проводит исследование прибрежной акватории

На Курильском острове Матуа представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества (РГО), личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа после обнаружения ряда исторических артефактов продолжают изучение инфраструктуры острова, сообщает ЕНВ.

Помимо этого проводится активное обследование акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность.

большого гидрографического судна БГК-2153 и буксира СБ-522, а также телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Тайгер".

Военнослужащие Восточного военного округа и Тихоокеанского флота также задействованы в обеспечении поисковых работ, проводимых специалистами РГО.

Напомним, в ходе второй экспедиции удалось найти японскую резиденцию начальника гарнизона, оборудованную дотами и бойницами.

Участники экспедиции завершат работы на острове к середине сентября текущего года.