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Общество

10 августа 2017, 12:00
Экспедиция на острове Матуа проводит исследование прибрежной акватории

Экспедиция на острове Матуа проводит исследование прибрежной акватории

Поиски проводятся с применением подводного аппарата

На Курильском острове Матуа представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества (РГО), личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа после обнаружения ряда исторических артефактов продолжают изучение инфраструктуры острова, сообщает ЕНВ.

Помимо этого проводится активное обследование акватории в северо-восточной части побережья на предмет поиска затонувших судов, подводных лодок и других предметов, представляющих историческую ценность.

 большого гидрографического судна БГК-2153 и буксира СБ-522, а также телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Тайгер".

Военнослужащие Восточного военного округа и Тихоокеанского флота также задействованы в обеспечении поисковых работ, проводимых специалистами РГО.

Напомним, в ходе второй экспедиции удалось найти японскую резиденцию начальника гарнизона, оборудованную дотами и бойницами.

Участники экспедиции завершат работы  на острове к середине сентября текущего года.

Метки: Матуа, ТОФ

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