Администрация Владивостока не выполняет обязательства по переселению граждан из аварийного фонда

Прокуратура города Владивостока выявила нарушения в деятельности городской администрации при реализации полномочий по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Установлено, что на территории городского округа признаны аварийными и подлежащими сносу 114 многоквартирных домов.

В настоящее время полностью расселены только 24 многоквартирных дома, 18 из них снесены. Указанное свидетельствует о ненадлежащей реализации администрацией города Владивостока своих полномочий по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда.

При этом в ходе проверки также установлено, что в 2016 году в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда администрация не смогла приобрести 2 жилых помещения для переселения граждан по причине нарушения требований закона при проведении электронных аукционов.

Так, администрацией города не проведен мониторинг рынка жилья для определения начальной (максимальной) цены контракта, в связи с чем электронные аукционы на приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, не состоялись.

В последующем, в течение 7 месяцев 2017 года аукционы, в целях приобретения администрацией благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда не проводились.

Кроме этого, выявлен факт непринятия должностными лицами городской администрации мер, направленных на односторонний отказ от исполнения договора о развитии застроенной территории с застройщиком, не исполнившим обязательства по переселению граждан из аварийного многоквартирного дома и уплате собственникам жилых помещений в нем выкупной цены, что воспрепятствовало возможности заключения договора с иными лицами посредством проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории.

Также в ходе проверки установлены нарушения в деятельности межведомственной комиссии при администрации города Владивостока, в полномочия которой входят вопросы по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

По результатам надзорных мероприятий прокурором города внесено представление и.о. главы администрации города Владивостока с требованиями устранить нарушения жилищного законодательства и законодательства о закупках и градостроительной деятельности.

Результаты рассмотрения акта реагирования и устранение нарушений закона находятся на контроле прокуратуры города Владивостока.