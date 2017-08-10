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10 августа 2017, 00:00
Зеленый цвет: рейтинг новых экологичных автомобилей 2017 года

Зеленый цвет: рейтинг новых экологичных автомобилей 2017 года

BMW, Renault, Audi, Porsche и Tesla выпустили в этом году новые электромобили

В 2017 году автопроизводители вновь выпустили гибридные и полностью электрические автомобили, ориентируясь на тех потребителей, кто против выделения вредных газов в атмосферу, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Для водителей выбор энергоэффективного автомобиля или электромобиля – это способ уменьшить "углеродный выброс". Многие автопроизводители и в этом году предложиливарианты сделать это. Вот пять лучших"зеленых" моделей, на которые, по нашему мнению, стоит обратить внимание.

BMW i3

В этом году BMW анонсировала выпуск второго поколения пятидверного городского электромобиля, впервые запущенного в производство в 2013 году.

Разгон: 0-100 км/ч за 7,3 секунды.

Энергозатратность: две вариации электромобиля– BMW i3 (60Ah) и BMW i3 (94Ah) могут преодолевать на расстояния от зарядки до зарядкиот 190 до 300 км.

Интерьер: Между водителем и пассажиром на переднем сиденье нет центрального разделителя, а между противолежащими дверцами нет стойки. Устойчивые материалы, такие как углерод и древесина, умело используются для дополнения общего дизайна.

Примечание: автомобиль имеет мощное ускорение, которое к тому же почти бесшумно. Кроме того, аккумулятор можно заряжать в течение нескольких часов, используя стандартный зарядный кабель.

Renault Zoe Z.E.

Этот электромобиль был впервые выпущен в 2012 году. За последние годы Z.E. Стал самым продаваемым электромобилем в Европе.

Разгон: 0-100 км/ч примерно за 3,2 секунды.

Энергозатратность: новый Z.E. может двигаться на собственном заряде 400 км.

Интерьер: высококачественная кожаная обивка и кожаный ручной тормоз.

Примечание: Z.E. может поразить весом 1,400 кг и 20-дюймовыми колесами. 

Audi A3 Sportback E-tron

Этот электромобиль был представлен в 2013 году. A3 Sportback E-tronсреди своих конкурентов является бестселлером на европейском рынке.

Разгон: 0-100 км/ч за 7,6 секунды. Способен достигать скорости 222 км/ч, чему способствует специально разработанная шестиступенчатая ​​коробка передач S-tronic. Автомобиль обладает впечатляющим двигателем мощностью 140 л.с.

Энергозатратность: автомобиль оснащен 1,4-литровым бензиновым двигателем с топливным и электрическим двигателями. Литиевая батарея обеспечивает электрическую мощность всего на 50 км. Среднее потребление бензина – около 1,5 литра на 100 км. Зарядка занимает менее четырех часов на бытовой электросети.

Интерьер: шикарный вид внутренней эстетики и высокое качество отделки.

Примечание: Автомобиль имеет пятизвездочный европейский рейтинг по испытаниям на случай столкновения. 

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive

Эта обновленная версия Porsche Panamera имеет удлинение колесной базы на 150 мм.

Разгон: 0-100 км/ч – примерно за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 310 км/ч. Porsche объединил 4-литровый, 550 двигатель V8 Panamera Turbo с электрическим двигателем мощностью 136 л.с., чтобы обеспечить гибриду крутящий момент 850 Н/м.

Энергозатратность: 2,9 литра расхода топлива на 100 км, а заряда электродвигателя хватает на 50 км пробега.

Интерьер: спортивный автомобиль, который обеспечивает комфорт для четырех пассажиров в дальнем путешествии, этот гибрид предлагает дополнительное пространство для ног с удобными сиденьями с контурными комфортабельными подголовниками. Существует пространство для хранения предметов разного размера и складной стол, который полностью убирается при укладке.

Примечание: PanameraTurbo S E-Hybrid можно зарядитьза шесть часов через соединение 230 В, а специальные приложения помогают вам в управлении батареями. Центральная консоль предназначена для быстрого перемещения руки между рулевым колесом и селектором передач.

Tesla 3

Новая партия самого известного электромобиля Tesla на сегодняшний день уже представлена на мировом рынке. Уже существует длинная очередь покупателей. Даже сообщается, что те, кто заказывает его сегодня, могут не получить модель до самого конца 2018 года.

Разгон: 0-100 км/ч – менее чем за 6 секунд.

Энергозатратность: автомобиль способен преодолевать доподзарядки 345 км. Как правило, электродвигатель Tesla обеспечивает скорость до 80 км в час.

Интерьер: панель приборов была заменена 15-дюймовой сенсорной панелью с сенсорным экраном, что выглядит довольноминималистично. Дизайн состоит из дерева, кожи со стеклянной крышей и металлических акцентов.

Примечание: аэродинамические алюминиевые колеса; управление блокировкой автомобиля через приложение для смартфонов с помощью слота для прокрутки с поддержкой кредитной карты.

Метки: Audi, BMW, Porsche, Renault, Tesla, электрокары

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