Чем грозят Северной Корее новые санкции Совбеза ООН?

На минувших выходных, за день до празднования 72-й годовщины атомной бомбардировки в Хиросиме, которая уничтожила 140 000 жизней, Совет Безопасности ООН единогласным решением ввел жесткие санкции в отношении Северной Кореи из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний на Северо-Востоке Азии, сообщает ЕНВ.

Во-первых, полный запрет на экспорт угля, железа и железной руды из Северной Кореи должен вступить в силу. Раньше эти ресурсы могли экспортироваться в ограниченных количествах для "целей обеспечения средств к существованию" других стран региона и самой КНДР. Полный отраслевой запрет на вывоз угля причинит большой вред Пхеньяну, учитывая, что он является самым крупным источником дохода КНДР и составляет почти 15 процентов экспортных поступлений. Это также приведет к дальнейшему дисбалансу торговли Северной Кореи с Китаем и усугубит экономическую зависимость двух стран.

Во-вторых, странам региона запрещено увеличивать общее количество разрешений на работу, а также размеры денежных переводов гражданам Северной Кореи. В соответствии с заявлением группы экспертов Комитета по санкциям Совета Безопасности, в 2015 году более 50 000 рабочих из Северной Кореи были направлены в более чем десяток стран, включая Китай, Россию, Монголию и Польшу. Это наказание, в частности, останавливает растущее число граждан Северной Кореи, которые в последнее время нашли работу на российском Дальнем Востоке. Решением 5 августа также запрещены новые совместные предприятия или иное инвестирование в северокорейские проекты. Также у нескольких крупных северокорейских юридических и частных лиц были заморожены активы.

Аналитики South China Morning Post уверены, что нынешний "раунд" санкций не приведет ни к переговорам, ни прервет программы испытаний ядерных и баллистических ракет КНДР. Для этого, по их мнению, должны быть приняты резолюции Совета Безопасности ООН о введении частичного эмбарго, как минимум, на продажу сырой нефти. Так, закрытие поставок нефти Китаем на некоторое время в начале 2003 года сосредоточило внимание Пхеньяна на проблеме международной безопасности, и способствовало возобновлению диалога с Северной Кореей. Специалисты SCMP приходят к выводу, что неспособность стран согласиться на то, чтобы обвинить Северную Корею, свидетельствует о том, что коллективная воля к окончательной изоляции КНДР пока отсутствует.

"Санкции – это не самоцель и не единственный вариант. Полное нефтяное эмбарго, в частности, является мощным экономическим оружием последней инстанции, а также предпоследним предупреждением о надвигающейся, но избегаемой вспышке вооруженных действий. Его лучше всего использовать в качестве последнего усилия, чтобы спровоцировать возвращение к столу переговоров после представления всеобъемлющего и предпочтительно щедрого дипломатического предложения противнику, – отмечает китайское издание. – До тех пор, пока такие санкции не будут применены, как видно, ситуация в регионе вряд ли изменится".