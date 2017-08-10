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Экономика

09 августа 2017, 18:00
Приморский филиал Россельхозбанк направил на финансирование АПК региона более 1,5 млрд рублей

Приморский филиал Россельхозбанк направил на финансирование АПК региона более 1,5 млрд рублей

От аграриев края поступило более 80 заявок на кредитование

На 1 августа  2017 года Приморский филиал РСХБ  инвестировал в АПК Приморского края  1,5 млрд рублей, из них 195 млн рублей выданы в рамках нового льготного механизма поддержки аграриев, при этом от аграриев Приморья поступило более 80 заявок на льготное кредитование, сообщает ЕНВ.

Традиционно в работе Приморского филиала особое внимание уделяется кредитованию сезонных работ в регионе: так, за первые семь месяцев 2017 года на данные цели направлено 485 млн рублей. что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Успешно профинансировав посевную кампанию, мы готовимся к уборочной, рассчитывая, конечно, на дальнейшее эффективное сотрудничество с  приморскими аграриями, а также на повышение доступности кредитных средств. Приморский филиал Россельхозбанка, являясь отраслевым банком, особое внимание уделяет финансированию сезонных работ и проводит системную работу, направленную на повышение доступности кредитных ресурсов для аграриев", - отметила директор Приморского филиала Инга Клокова.

Метки: кредитование, Россельхозбанк

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