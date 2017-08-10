Приморский филиал Россельхозбанк направил на финансирование АПК региона более 1,5 млрд рублей

На 1 августа 2017 года Приморский филиал РСХБ инвестировал в АПК Приморского края 1,5 млрд рублей, из них 195 млн рублей выданы в рамках нового льготного механизма поддержки аграриев, при этом от аграриев Приморья поступило более 80 заявок на льготное кредитование, сообщает ЕНВ.

Традиционно в работе Приморского филиала особое внимание уделяется кредитованию сезонных работ в регионе: так, за первые семь месяцев 2017 года на данные цели направлено 485 млн рублей. что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Успешно профинансировав посевную кампанию, мы готовимся к уборочной, рассчитывая, конечно, на дальнейшее эффективное сотрудничество с приморскими аграриями, а также на повышение доступности кредитных средств. Приморский филиал Россельхозбанка, являясь отраслевым банком, особое внимание уделяет финансированию сезонных работ и проводит системную работу, направленную на повышение доступности кредитных ресурсов для аграриев", - отметила директор Приморского филиала Инга Клокова.