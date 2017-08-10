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Политика

09 августа 2017, 17:10
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР

Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР

Зо Сек Чхол в июле нынешнего года сменил на этом посту Им Чхон Ира

9 августа, первый протокольный визит в администрацию Владивостока нанес Зо Сек Чхол – новый генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики. С ним встретился исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию города.

Зо Сек Чхол в июле нынешнего года сменил на этом посту Им Чхон Ира, который являлся генеральным консулом КНДР во Владивостоке с 2014 года и завершил работу в нашем городе в связи с истечением срока дипломатической службы в Приморье.

Константин Межонов поздравил Зо Сек Чхола с назначением во Владивосток и пожелал ему плодотворной, комфортной работы в нашем городе. Он познакомил генерального консула КНДР с новым статусом Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и свободного порта, динамичному развитию которого способствуют такие крупнейшие мероприятия мирового уровня как саммит АТЭС и Восточный экономический форум.

Константин Межонов также подчеркнул, что у Владивостока сложились прочные дружественные отношения с КНДР, и особенно с городом-побратимом Вонсаном. Большой вклад в них вносит генеральное консульство КНДР, которое переехало во Владивосток из Находки в апреле 2016 года. При этом Владивосток занимает особое место в развитии добрососедских отношений между Россией и КНДР. Именно наш город, единственный в России, кроме Москвы, в разное время посещали вожди корейского народа – Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Зо Сек Чхол, со своей стороны, проявил немалую осведомленность о ходе больших перемен в инфраструктуре Владивостока, произошедших в последние несколько лет. Это возведение мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, кампуса федерального университета и многих других новых объектов, в строительстве которых принимали участие и рабочие из КНДР. Он также сообщил, что 15 августа исполняется 72 года со дня освобождения Северной Кореи от японских захватчиков, огромную роль в котором сыграли советские воины. Памятники им бережно сохраняются на территории КНДР.

В ходе встречи обсуждалась также возможность активизации совместных контактов. Константин Межонов и Зо Сек Чхол подтвердили, что готовы прилагать усилия для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений Владивостока и КНДР в различных областях. Они также обменялись мнениями о политической обстановке на Корейском полуострове, Дальнем Востоке России и в мире.

Метки: генконсул, Северная Короея

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