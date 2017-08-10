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В мире

09 августа 2017, 15:50
Северная Корея заявила о плане нанесения удара по острову Гуам

Северная Корея заявила о плане нанесения удара по острову Гуам

Американские разведчики сообщают, что Пхеньян имеет миниатюрные ядерные боеголовки

Вооруженные силы Северной Кореи заявили о тщательном рассмотрении плана нанесения ударов баллистическими ракетами по территории США в Тихом океане острову Гуам, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Представитель стратегических сил Корейской народной армии выступил в среду с заявлением, которое передало северокорейское государственное Центральное информационное агентство Кореи.

В заявлении отмечается, что американские бомбардировщики В-1 совершили в прошлом месяце полеты с острова Гуам в район Корейского полуострова, тогда как военно-воздушные силы США произвели на прошлой неделе испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3.

В северокорейском заявлении говорится также, что план будет вскоре представлен на рассмотрение верховного руководства страны и может быть осуществлен в любое время, как только лидер Северной Кореи Ким Чен Ын примет решение по этому поводу.

По сообщению газеты The Washington Post, разведка США пришла к выводу, что Северная Корея создала ядерную боеголовку достаточно малого размера для установки на ракеты этой страны.

В статье говорится, что разведка заключила, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки, которые могут переноситься межконтинентальными баллистическими ракетами.

По результатам еще одной оценки, примерное число имеющихся у Пхеньяна ядерных боеголовок увеличено до 60.

Президент США Дональд Трамп предостерег Северную Корею, заявив, что Северной Корее "не следует более выступать с угрозами в адрес США". В противном случае, сказал американский президент, "они будут встречены огнем, яростью и силой, подобных которым еще не видел мир".

Метки: Гуам, Северная Корея, США

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