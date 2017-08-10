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Общество

09 августа 2017, 16:10
В Приморье за мошенничество осужден таможенный инспектор

В Приморье за мошенничество осужден таможенный инспектор

Инспектору назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы

Пограничным районным судом Приморского края постановлен обвинительный приговор в отношении бывшего инспектора таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

В суде установлено, что обвиняемый систематически незаконно требовал от иностранных граждан денежные средства за перемещение приобретенных в России для личных нужд продуктов, не облагаемых таможенными платежами.

После обращения в правоохранительные органы передача денег проходила под контролем оперативных служб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему таможенному инспектору наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 30 тыс. рублей, а также лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Метки: мошенничество, прокуратура, таможня

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