В Приморье за мошенничество осужден таможенный инспектор

Пограничным районным судом Приморского края постановлен обвинительный приговор в отношении бывшего инспектора таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

В суде установлено, что обвиняемый систематически незаконно требовал от иностранных граждан денежные средства за перемещение приобретенных в России для личных нужд продуктов, не облагаемых таможенными платежами.

После обращения в правоохранительные органы передача денег проходила под контролем оперативных служб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему таможенному инспектору наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 30 тыс. рублей, а также лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.

Приговор не вступил в законную силу.