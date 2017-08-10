Пятая Китайская международная торговая ярмарка открылась в Суйфэньхэ

Пятая Китайская международная торговая ярмарка на пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП) открылась во вторник в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян, сообщает ЕНВ.

Лейтмотивом ярмарки, организованной Китайским международным коммерческим обществом (КМКО), стало "Укрепление сотрудничества между КПП, содействие развитию торговли". Здесь будут работать пять павильонов: импортных товаров и российской живописи, потребительских товаров, международный павильон, павильон российских товаров, межрегионального сотрудничества, экспозиция деревянных изделий, а также зона на открытом воздухе. Общая площадь ярмарки—35 тыс. квадратных метров. Планируется, что в ней примут участие 456 предприятий, в том числе 358 из 13 китайских провинций — Гуандун, Фуцзянь, Юньнань, Ляонин, Хэйлунцзян и других, а также 98 зарубежных предприятий из десяти стран мира — России, Республики Корея, Таиланда, Ганы, Пакистана, Вьетнама, Австралии, Франции, Германии и Малайзии.

Большое внимание организаторы ярмарки уделят инновациям и их эффективности, в ходе нее будет организовано несколько коммерческих переговоров. Всего пройдет 22 мероприятия, в том числе презентация международных транспортных коридоров.

Как сообщил начальник Отдела выставочного бизнеса КМКО Го Инхуэй, в рамках нынешней ярмарки запланирован ряд мероприятий, включая китайско-российские форумы по вопросам кредитного развития и устойчивого развития лесного хозяйства, презентацию сотрудничества в рамках экономического коридора Китай-Монголия-Россия и российского международного транспортного коридора "Приморье-1", первое заседание сотрудничества по пограничному туризму, церемония старта автопробега "Трансграничная поездка по "Одному поясу, одному пути" и множество других.

Суйфэньхэ, расположенный в юго-восточной части провинции Хэйлунцзян, является крупнейшим в провинции Хэйлунцзян пограничным переходом, имеющим столетнюю историю. 80% грузовых перевозок между Хэйлунцзяном и Россией осуществляются через суйфэньхэский КПП.