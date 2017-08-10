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Экономика

09 августа 2017, 12:30
Добыча тихоокеанских лососей превышает уровень 2015 года на 16,4% – добыто 254 тыс. тонн

Добыча тихоокеанских лососей превышает уровень 2015 года на 16,4% – добыто 254 тыс. тонн

В Приморском крае промысел находится на начальной стадии

По данным на 8 августа 2017 года, вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне превысил 254,4 тыс. тонн, что на 16,4% (34,5 тыс. тонн) больше уровня 2015 года. Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба по вопросам организации и проведения лососевой путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Рыбаки Камчатского добыли 214 тыс. тонн лососевых, что на 42% больше аналогичного периода 2015 года. Пока не так успешно идет промысел в других регионах. В Магаданской области освоено 4,4 тыс. тонн, что ниже показателя аналогичного нечетного года на 2,8%. В Сахалинской области объем вылова составил всего 12,5 тыс. тонн.

Подходы к берегам Сахалина, как и прогнозировалось ранее, значительно слабее, чем в предыдущие годы. В Хабаровском крае освоено 13,3 тыс. тонн. В Приморском крае промысел находится на начальной стадии – добыто 0,69 тонн.

Директор ФГБНУ "КамчатНИРО" Нина Шпигальская сообщила, что научно-исследовательские работы по оценке подходов и заполнению нерестилищ проходят в плановом режиме. На восточном побережье исследования охватывают реки Пахачи, Вывенка, Тымлат, Ука, Кичига, Хайлюля, Камчатка, Жупанова, Авача, Паратунка и озеро Азабачье. Продолжается сбор материалов из наиболее значимых водотоков западного побережья полуострова. 

С начала лососевой путины в Петропавловско-Командорской подзоне поймано 14 тыс. 753 тонны нерки, что на 6,5% больше прошлогоднего показателя. Чавычи освоено 308,9 тонны. Активно идет промысел горбуши – на 6 августа вылов составил 3 тыс. 931,1 тонны (70,1% от объема скорректированного рекомендованного вылова). Кеты в подзоне поймано 3 тыс. 381,3 тонны, на 11,1% меньше показателей 2016 года. Также в Петропавловско-Командорской подзоне открыт промысел кижуча, выловлено 30,2 тонны этого вида (41,1% от рекомендованных объемов).

В Карагинской подзоне промысел тихоокеанских лососей идет во всех районах. Основные подходы горбуши отмечаются в Карагинском заливе. В целом по подзоне вылов этого вида составляет 145 тыс. 896,1 тонны, что на 69,8% больше аналогичного периода нечетного 2015 года. Кеты добыто 9 тыс. 601 тонна, отставание от прошлогодних показателей – 6,3%, нерки освоено 1 тыс. 518,4 тонны, кижуча – 7,4 тонны.

В Западно-Камчатской подзоне на сегодняшний день поймано 3 тыс. 494,9 тонны горбуши, 3 тыс. 136,7 тонны кеты, 1 тыс. 430,2 тонны нерки и 127,8 тонны кижуча. В Камчатско-Курильской подзоне объем добычи составил 16 тыс. 910,7 тонны нерки, 4 тыс. 486,3 тонны горбуши; 4 тыс. 386 тонн кеты.

Приморское территориальное управление представило оперативные данные о работе транспортно-логистического узла. Уровень загрузки холодильников Приморского края составляет 44,9%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы оценивается в 11 руб./кг. (в аналогичный период 2016 года – 12 руб./кг.). По состоянию на 8 августа 2017 года, из Владивостока в западные районы страны отправлено 64 ускоренных поезда с рыбопродукцией (в аналогичный период 2016 года – 40 поездов).

Комментируя ситуацию, Петр Савчук отметил, что в ближайшее время состоится плановое заседание рабочей группы с участием представителей Росрыболовства и ОАО "РЖД". В ходе встречи планируется обсудить стоимость перевозки рыбных грузов.

"Наша задача стабилизировать тарифы, избежать резких скачков цен на перевозку продукции, что в том числе влияет и на стоимость рыбы на прилавках магазинов. Приморскому теруправлению необходимо продолжить мониторинг ситуации и оперативно докладывать об изменениях уровня загрузки холодильных мощностей и ценах на транспортировку. Будем регулировать эту ситуацию в оперативном режиме", – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

На заседании штаба также обсуждались вопросы заполнения нерестилищ в Сахалинской области, ход исследований отраслевой науки и меры повышения эффективности рыбоохранных мероприятий.    

Метки: Лосось, Росрыболовство

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