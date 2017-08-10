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Фоторепортажи

09 августа 2017, 12:10
Во Владивостоке прошла заключительная конференция по учению "Морское взаимодействие - 2017"
Во Владивостоке прошла заключительная конференция по учению "Морское взаимодействие - 2017"
Во Владивостоке прошла заключительная конференция по учению "Морское взаимодействие - 2017"
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Во Владивостоке прошла заключительная конференция по учению "Морское взаимодействие - 2017"

Учения пройдут с 18 по 26 сентября 2017 года

В доме офицеров Тихоокеанского флота во Владивостоке прошла церемония подписания протокола заключительной конференции по организации планирования и подготовки второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017", сообщает ЕНВ.

В ходе конференции представители Военно-Морского флота (ВМФ) России и Военно-Морских сил (ВМС) КНР обсудили замысел, районы проведения второго этапа учения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения отрядов кораблей. Представители китайской стороны осмотрели полигон береговых войск Тихоокеанского флота, на котором пройдёт один из эпизодов учения, и место стоянки кораблей.

В протоколе конференции российская и китайская стороны утвердили время проведения учения - в период с 18 по 26 сентября 2017 года.

Учение включит в себя два этапа – береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г.

В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

Во время нее экипажи кораблей-участников проведут тренировки по связи, отработают  совместные действия по оказанию помощи аварийным объектам, эпизоды отражения  средств воздушного нападения, совместного маневрирования  кораблей в составе тактических групп, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотровые действия и элементы противолодочной обороны и пополнения запасов на ходу. 

Кроме того в море будут проведены вертолётные учения. 

Метки: Морское взаимодействие - 2017, ТОФ

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