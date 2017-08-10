Почта России запустила на своем сайте канал для подачи электронных обращений

На сайте Почты России заработал официальный канал подачи обращений от клиентов. Теперь потребители получили возможность подать официальное обращение не только в почтовом отделении, но и на сайте Почты России в режиме онлайн, сообщает ЕНВ.

С помощью нового сервиса посетители сайта могут подать заявление на розыск почтового отправления (в том числе международного), запросить любую справочную информацию, оставить свой отзыв о работе отделения почтовой связи или конкретного почтальона, а также задать другие вопросы.

С целью соблюдения тайны связи, в соответствии с Федеральным законом РФ "О почтовой связи", претензии на розыск почтовых отправлений принимаются на сайте при условии подтверждения личности клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Если гражданин не зарегистрирован в ЕСИА, то он имеет возможность распечатать бланк претензии и подать его в ближайшем отделении почтовой связи.

Электронное обращение в автоматическом режиме регистрируется в Информационной системе "Работа с обращениями" Почты России. Клиенту, на указанный электронный адрес, поступает уведомление о регистрации обращения с указанием присвоенного номера. Ответ также направляется на электронный адрес, либо на почтовый, если клиент в обращении выразил желание получить оригинал ответа.