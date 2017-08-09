Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

08 августа 2017, 19:00
Тема Северной Кореи была одной из главных на форуме АСЕАН

Тема Северной Кореи была одной из главных на форуме АСЕАН

Региональный форум прошел в Маниле в понедельник

Развитие Северной Кореей ядерной и ракетной программ стало одной из главных тем на крупном форуме по вопросам безопасности, состоявшемся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Региональный форум АСЕАН прошел в столице Филиппин Маниле в понедельник. В нем приняли участие 27 руководителей внешнеполитических ведомств, включая представителей России, Японии, США, Китая и Северной Кореи.

Встреча проходила после принятия Советом Безопасности ООН резолюции об ужесточении санкций против Пхеньяна.

8 августа 2017 года исполняется ровно 50 лет с того дня, когда четыре министра иностранных дел – Адам Малик (Индонезия), Синнатамби Раджаратнам (Сингапур), Танат Коман (Таиланд), Нарцисо Рамос (Филиппины) и Тун Абдул Разак, в то время вице-премьер Малайзии, – подписали в Бангкоке декларацию о создании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

США и Япония призвали к неукоснительному соблюдению санкций. Другие страны также выступили с критикой Северной Кореи за ее провокационные действия, в частности за запуски баллистических ракет.

Ограничения включают в себя запрет на импорт из Северной Кореи. В частности, речь идет об импорте железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Кроме того, счета Банка внешней торговли КНДР будут заморожены. Морским судам КНДР, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты.

Странам-членам ООН будет запрещено повышать число работников из КНДР, а также учреждать новые предприятия с КНДР и расширять существующие. Против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна, также вводится ряд ограничений.

4 агуста ЦТАК писало, что решение США о введении против КНДР новых санкций только подтверждает правильность развития Пхеньяном ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не позволит КНДР продолжить работу по созданию межконтинентальной баллистической ракеты и при необходимости использует военную силу.  

Представитель Индонезии отметил, что такие действия нарушают положения Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, в котором записаны основные принципы АСЕАН.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ён Хо подчеркнул, что его страна даст резкий ответ на новую резолюцию СБ ООН. Он дал понять, что Пхеньян ускорит развитие ядерной и ракетной программ, отметив, что обладание ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами для самообороны является законным правом его страны.

Он сказал, что развитие ядерных и ракетных программ Северной Кореей оправдано, так как в странах, не обладающих ядерным оружием, таких как Ирак и Ливия, произошла смена режима в результате военного вмешательства США.

Ри Ён Хо также сказал, что его страна ни при каких обстоятельствах не вынесет на переговоры вопросы ядерного и ракетного развития до тех пор, пока не исчезнет враждебность и угроза со стороны США.

Специалисты выражают опасения, что совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 21 августа, могут подтолкнуть Северную Корею к новым провокационным действиям.

Метки: АСЕАН, форум

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Пхеньян отказался налаживать отношения с СеуломПхеньян отказался налаживать отношения с Сеулом
вчера, 12:40
По словам главы северокорейского МИД, "южной стороне не хватает искренности"
Китай вводит в эксплуатацию новое морское судноКитай вводит в эксплуатацию новое морское судно
05 августа 2017, 13:10
Погрузочное судно в порту провинции Гуандун обеспечит поставки нефти, боеприпасов, продуктов питания и воды
Сенат США утвердил нового директора ФБРСенат США утвердил нового директора ФБР
03 августа 2017, 13:10
За кандидатуру бывшего замглавы Минюста США проголосовали 92 законотворца, пятеро выступили против

Последние новости

Движение поездов на участке Транссиба Уссурийск-Владивосток полностью восстановленоДвижение поездов на участке Транссиба Уссурийск-Владивосток полностью восстановлено
вчера, 18:40
В настоящий момент железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути
МИД РФ открыл сайт для получения иностранцами электронных виз для поездок во ВладивостокМИД РФ открыл сайт для получения иностранцами электронных виз для поездок во Владивосток
вчера, 18:20
Сайт работает на русском, английском и китайском языках
Компания "Центр детского здоровья" запустила в тестовом режиме соляную комнатуКомпания "Центр детского здоровья" запустила в тестовом режиме соляную комнату
вчера, 18:10
Статус резидента свободного порта Владивосток компания получила в сентябре 2016 года

От первого лица

Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
26.07.2017 16:10
Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+