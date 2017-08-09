Тема Северной Кореи была одной из главных на форуме АСЕАН

Развитие Северной Кореей ядерной и ракетной программ стало одной из главных тем на крупном форуме по вопросам безопасности, состоявшемся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Региональный форум АСЕАН прошел в столице Филиппин Маниле в понедельник. В нем приняли участие 27 руководителей внешнеполитических ведомств, включая представителей России, Японии, США, Китая и Северной Кореи.

Встреча проходила после принятия Советом Безопасности ООН резолюции об ужесточении санкций против Пхеньяна.

8 августа 2017 года исполняется ровно 50 лет с того дня, когда четыре министра иностранных дел – Адам Малик (Индонезия), Синнатамби Раджаратнам (Сингапур), Танат Коман (Таиланд), Нарцисо Рамос (Филиппины) и Тун Абдул Разак, в то время вице-премьер Малайзии, – подписали в Бангкоке декларацию о создании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

США и Япония призвали к неукоснительному соблюдению санкций. Другие страны также выступили с критикой Северной Кореи за ее провокационные действия, в частности за запуски баллистических ракет.

Ограничения включают в себя запрет на импорт из Северной Кореи. В частности, речь идет об импорте железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Кроме того, счета Банка внешней торговли КНДР будут заморожены. Морским судам КНДР, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты.

Странам-членам ООН будет запрещено повышать число работников из КНДР, а также учреждать новые предприятия с КНДР и расширять существующие. Против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна, также вводится ряд ограничений.

4 агуста ЦТАК писало, что решение США о введении против КНДР новых санкций только подтверждает правильность развития Пхеньяном ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не позволит КНДР продолжить работу по созданию межконтинентальной баллистической ракеты и при необходимости использует военную силу.

Представитель Индонезии отметил, что такие действия нарушают положения Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, в котором записаны основные принципы АСЕАН.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ён Хо подчеркнул, что его страна даст резкий ответ на новую резолюцию СБ ООН. Он дал понять, что Пхеньян ускорит развитие ядерной и ракетной программ, отметив, что обладание ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами для самообороны является законным правом его страны.

Он сказал, что развитие ядерных и ракетных программ Северной Кореей оправдано, так как в странах, не обладающих ядерным оружием, таких как Ирак и Ливия, произошла смена режима в результате военного вмешательства США.



Ри Ён Хо также сказал, что его страна ни при каких обстоятельствах не вынесет на переговоры вопросы ядерного и ракетного развития до тех пор, пока не исчезнет враждебность и угроза со стороны США.



Специалисты выражают опасения, что совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 21 августа, могут подтолкнуть Северную Корею к новым провокационным действиям.