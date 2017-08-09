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Общество

08 августа 2017, 18:40
Движение поездов на участке Транссиба Уссурийск-Владивосток полностью восстановлено

Движение поездов на участке Транссиба Уссурийск-Владивосток полностью восстановлено

В настоящий момент железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути

8 августа в 17:20 по местному времени восстановлено движение поездов в обоих направлениях на участке Уссурийск-Владивосток Дальневосточной железной дороги, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению. Из Хабаровска поезда отправляются по расписанию. Продажа билетов осуществляется без ограничений по всем направлениям. Маршрут утренних пригородных пассажирских поездов из Владивостока был сокращен до станции Кипарисово.

В настоящий момент железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. На месте происшествия работают 4 восстановительных поезда со ст. Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. В общей сложности задействовано свыше 600 человек, в том числе 100 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению верхнего строения пути и искусственных сооружений на участке Барановский-Хасан.

"Просим пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании поездов на вокзалах и остановочных пунктах. Информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО "РЖД" в разделе " Пассажирам " и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД", - сообщается в пресс-релизе компании

Напомним, 6 августа 2017 года в 23:45 по московскому времени на перегонах Баневурово - Барановский, Раздольное - Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск-Владивосток и на перегоне Оленевод - Виневитино участка Барановский-Хасан ДВЖД было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.

Размыв стал следствием сильнейших тропических ливней. Так, 7 августа, всего за сутки, на станции Уссурийск выпало 250 мм осадков – это более двух месячных норм. По утверждению специалистов дорожной геофизической станции, это максимальное значение за все время наблюдений. На реках Хасанского, Уссурийского и Надеждинского районов отмечается интенсивный подъем воды в реках.

На Хасанском направлении, помимо многочисленных размывов насыпи,  произошел сход селевого грязе-каменного потока на протяжении 75 метров, смыто 2 пролета железобетонного моста.

Метки: РЖД

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