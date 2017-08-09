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Политика

08 августа 2017, 18:20
МИД РФ открыл сайт для получения иностранцами электронных виз для поездок во Владивосток

МИД РФ открыл сайт для получения иностранцами электронных виз для поездок во Владивосток

Сайт работает на русском, английском и китайском языках

Министерство иностранных дел России сегодня, 8 августа, запустило сайт, через который граждане 18 стран могут оформить электронные визы для посещения свободного порта Владивосток, сообщает ЕНВ.

Разрешение на въезд на территорию РФ будет выдаваться сроком на тридцать дней, но находиться в России, точнее, на территории Приморского края, можно будет не более восьми суток с момента пересечения границы.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что воспользоваться упрощённым визовым режимом смогут граждане Китая, КНДР, Японии, Сингапура и некоторых других государств Ближнего Востока и Африки.

В МИД РФ подчеркнули, что оформить въезд и выезд в столицу Приморского края подданные 18 стран смогут как через международный аэропорт Кневичи, так и морской пункт пропуска Владивосток.

Электронная виза будет выдаваться с 8 августа 2017 года бесплатно на основе заявления иностранного гражданина. И если вероятность того, что граждане Марокко и Алжира воспользуются этой услугой, мала, то можно не сомневаться в том, что японцы, китайцы и другие представители стран Тихоокеанского региона станут бывать во Владивостоке чаще.

В будущем власти планируют открыть пункты пропуска по электронным визам в Хабаровском крае, на Камчатке, Сахалине и в Чукотском автономном округе.

Метки: виза, МИД

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