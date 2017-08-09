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Экономика

08 августа 2017, 18:10
Компания "Центр детского здоровья" запустила в тестовом режиме соляную комнату

Компания "Центр детского здоровья" запустила в тестовом режиме соляную комнату

Статус резидента свободного порта Владивосток компания получила в сентябре 2016 года

Компания "Центр детского здоровья", резидент свободного порта Владивосток, продолжает развитие инвестиционного проекта в соответствии с планом.В августе текущего года компания запустила работу в тестовом режиме один из этапов отделения реабилитации – соляную комнату. Галотерапия (терапия в соляной комнате) является отечественной разработкой в профилактике ряда заболеваний, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

"Центр детского здоровья работает менее 4-х месяцев, но уже в июле загрузка поликлинического отделения превысила 50% и до конца года мы планируем выйти на целевую загрузку. В ближайшем будущем мы запускаем отделение реабилитации: завершаем строительные работы, ожидаем поставку оборудования. Статус резидента Свободного порта оказывает серьезную помощь в привлечении инвестиций от крупных банковских структур на реализацию нашей инвестиционной программы", - отмечает генеральный директор "Центра детского здоровья" Александр Шуматов.

В планах компании создать подразделения Центра в других городах Приморского края. К реализации проекта планируется привлечь иностранных партнёров.

Отметим, статус резидента свободного порта Владивосток компания "Центр детского здоровья" получила в сентябре 2016 года. В настоящее время резидент реализовал первый этап инвестиционного проекта, открыв крупнейший на Дальнем Востоке частный детский медицинский центр. Общий объем капиталовложений по двум этапам проекта составит более 70 млн рублей. Сегодня инвестором уже создано 65 новых рабочих мест.

Напомним, Федеральный закон "О свободном порте Владивостоке" вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим свободного порта распространен на территорию Чукотского автономного округа, Сахалинской области, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев.

В настоящее время в свободном порту Владивосток резиденты реализовали 10 инвестиционных проектов. На стадии строительно-монтажных работ находятся 26 объектов, 21 объект на стадии проектирования. В 2017 году в СПВ планируются к запуску 45 предприятий.

Метки: инвестиции, медицина, Свободный порт Владивосток

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