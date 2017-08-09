Над Японией бушует Тайфун Нору

Над японским архипелагом бушует тропический шторм, который принес сильные дожди в обширные регионы страны. До сих пор погибли 2 человека и еще 25 получили ранения, сообщает ЕНВ.

Шторм двигается на северо-восток после того, как он поразил во второй половине дня понедельника главный японский остров Хонсю. По состоянию на 7:50 утра тайфун двигался на северо-восток примерно в 40 км к западу от Итоигавы, префектуры Ниигата, со скоростью 25 км/ч.

Власти призывают жителей прибрежных районов подготовиться к сильному волнению на море и население многих районов - к оползням и наводнениям.

В понедельник отменили 450 авиарейсов, и как говорят представители авиалиний, это число может возрасти.

Железнодорожное сообщение, а также движение автотранспорта на острове Сикоку и вокруг него было нарушено.

В воскресенье ураган поразил остров Кюсю, принеся сильные ливни и порывы ветра. Это происходит всего лишь через месяц после того, как этот регион пострадал в результате проливных дождей и оползней.