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В мире

08 августа 2017, 12:40
Пхеньян отказался налаживать отношения с Сеулом

Пхеньян отказался налаживать отношения с Сеулом

По словам главы северокорейского МИД, "южной стороне не хватает искренности"

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо на встрече в Маниле с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва отказался от предложения Сеула наладить отношения между двумя странами, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Рёнхап.

По словам глава северокорейского МИД, "южной стороне не хватает искренности".

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время поездки в Германию выдвинул так называемую "берлинскую инициативу". Он предложил возобновить переговоры между военными представителями Южной Кореи и КНДР. Пхеньян оставил предложение Сеула без официального ответа.

Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова произошло в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. Вашингтон и его союзники не исключает военного варианта действий против Пхеньяна, однако намерен сосредоточиться на экономическом давлении на КНДР с помощью санкций.

Метки: Северная Корея

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