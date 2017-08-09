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Фоторепортажи

08 августа 2017, 12:10
Во Владивостоке выяснили кто круче всех играет в "танки"
Во Владивостоке выяснили кто круче всех играет в "танки"
Во Владивостоке выяснили кто круче всех играет в "танки"
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Во Владивостоке выяснили, кто круче всех играет в "танки"

Более 2300 человек приняли участие в турнире по популярной военно-исторической компьютерной игре World of Tanks

"Время танков. Битва взводов" включает в себя шесть турниров среди игроков, которые пройдут в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и суперфинал в Екатеринбурге. Второй этап прошел во Владивостоке 6 августа в КСК "Фетисов Арена". По оценке организаторов, мероприятие посетило более 2300 человек, сообщает ЕНВ.

Турнир проходил в двух форматах: командные соревнования в формате "3 на 3" и личный зачёт. В отборочных играх приняло участие более 100 команд (более 300 человек) из которых 4 команды сразились в финале.

Победителем турнира стал состав "Pupils", остальные места распределились следующим образом:

  • 2-е место – команда SP_DV Leo team;
  • 3-е место – команда  1hp_ ;
  • 4-е место – команда Чёрное пламя . 

Для организации игровой зоны личного зачета для всех желающих было выставлено 60 современных компьютеров. Любой пришедший на мероприятие смог принять участие в виртуальных сражениях совершенно бесплатно. За день в зоне индивидуального зачета "танкисты" сыграли около 2400 боев.

Лучший результат показал игрок - Клопов Сергей Викторович  из города  Владивосток, который смог за один бой набрать 2 318 очков игрового опыта на танке "Защитник". Наградой для победителя, а также для игроков, показавших второй (Гладкий Роман с результатом 2 300 очков игрового опыта)  и третий результат (Войкин Евгений с результатом в 2013 очков игрового опыта) в личном зачете, стало игровое золото и компьютерная периферия.

Для всех гостей мероприятия были организованы бесплатные фотозоны, салоны красоты, а также прошли различные мастер-классы. Также на турнире "Время танков. Битва взводов" у всех желающих была возможность пообщаться с командой разработчиков Wargaming из Минска. Ребята несколько часов отвечали на вопросы игроков, делились ценными советами и раздавали подарки.

Следующий турнир примет Иркутск.

Метки: World of Tanks

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