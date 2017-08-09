"Почта России" работает в пострадавших районах Приморья в особом режиме

В результате сильнейших ливней (за 12 часов выпала 1,5 месячная норма осадков) в Приморском крае размыты железнодорожные пути, произошел подмыв мостов на автотрассах, повреждены автомобильные дороги. В связи с этим в Уссурийском городском округе, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Хасанском районах почтовый обмен временно затруднен, сообщает ЕНВ.

В пострадавших районах из-за отсутствия электричества и интернета почтовые отделения работают в ограниченном режиме. Для организации бесперебойной доставки корреспонденции, пенсий и пособий, периодической печати, а также товаров народного потребления в отделения почтовой связи, расположенные в ныне труднодоступных населенных пунктах, УФПС Приморского края разработан комплекс мероприятий. Паводковая ситуация находится на постоянном контроле начальников почтамтов. Сотрудники почтовых отделений, расположенных на пострадавших территориях, прошли необходимый инструктаж. Заготовлены все материально-технические средства для обеспечения функционирования отделений связи в данный период.

Все отделения Почты России обеспечиваются необходимыми материально-техническими средствами и товарами первой необходимости при любой транспортной возможности. Получить пенсии в случае временного отсутствия по адресу прописки пенсионеры могут лично в почтовом отделении при предъявлении паспорта до 21 числа каждого месяца. Все выплаты в полном объеме будут произведены независимо от планового графика выплаты.

Почтовые отправления, поступившие железнодорожным сообщением в ночь на 7 августа в Уссурийск, будут доставлены получателям по внутригородским и районным маршрутам сразу после восстановления транспортного сообщения. Кроме того, в связи с отсутствием железнодорожного сообщения для доставки почты в Приморском крае в настоящее время прорабатываются альтернативные транспортные маршруты.

По вопросам, связанным с обслуживанием, жители Уссурийска, Михайловского и Октябрьского районов могут обратиться по телефону "горячей линии": (4234) 32-29-02. Узнать о графике работы почтовых отделений в Надеждинском районе можно по телефону: (42337) 4-34-07, в Хасанском районе – по телефону (42331) 4-66-08.