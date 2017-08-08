Ван И встретился с Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе состоявшегося здесь ряда встреч с главами внешнеполитических ведомств в рамках восточноазиатского сотрудничества встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает ЕНВ

Ван И сообщил, что между Китаем и Россией установились очень хорошие отношения, совершенный председателем КНР Си Цзиньпином в июле государственный визит в Россию был полностью успешным, были достигнуты исторические результаты, углубилось не только стратегическое сотрудничество двух стран, но и был подан единодушный голос в пользу международного мира и стабильности. Стороны обязались независимо от перемен в международной обстановке продолжать решительно и непреклонно рассматривать противоположную сторону в качестве приоритетного направления во внешней политике, углублять стратегическое взаимодоверие, наращивать взаимную поддержку, укреплять всеобъемлющее взаимодействие. Китайская сторона намерена осуществлять тесную координацию с Россией, подготовить другие встречи глав двух государств в течение года, укрепить сотрудничество в рамках БРИКС.

Лавров выразил одобрение данной Ван И позитивной оценке отношений двух стран, отметил, что между главами двух государств установлены тесные и хорошие отношения. Состоявшаяся в июле московская встреча двух глав государств была очень успешной, российская сторона сейчас активно реализует достигнутые главами государств консенсусы. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает в начале сентября нанести визит в Китай для участия во встрече лидеров стран БРИКС в Сямэне, российская сторона приложит все силы для оказания поддержки успешному проведению встречи лидеров в Сямэне.

Стороны также углубленно обменялись мнениями по текущей обстановке на Корейском полуострове, в особенности по только что принятой СБ ООН резолюции по КНДР, выразили мнение, что позиции России и Китая по проблеме Корейского полуострова в значительной мере совпадают, договорились продолжать поддержание тесных контактов и координации по этому поводу. Первоочередной задачей является предотвращение непрерывной эскалации напряженности на Корейском полуострове, а также соответствующее инициативе "обоюдной приостановки" и идее "двухколейности" содействие скорейшему возвращению ядерной проблемы Корейского полуострова в правильное русло урегулирования посредством мирных переговоров.