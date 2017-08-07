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Фоторепортажи

06 августа 2017, 18:00
В конкурсе "Кубок моря-2017" наступил российско-китайский паритет
В конкурсе "Кубок моря-2017" наступил российско-китайский паритет
В конкурсе "Кубок моря-2017" наступил российско-китайский паритет
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В конкурсе "Кубок моря-2017" наступил российско-китайский паритет

По результатам 3 этапа команды двух стран набрали по 140 баллов

Экипаж корвета ВМФ России "Совершенный" выиграл в третьем этапе "Морская практика" у экипажа корвета ВМС Китая "Хуангши". В результате по общим баллам российские моряки сравнялись с китайскими коллегами, сообщает ЕНВ.

В ходе проведения третьего этапа"Морская практика" участники конкурса соревновались в скорости постановки своих кораблей на якоря и на бочки в акватории Амурского залива.

Если по итогам второго этапа соревнований с небольшим отрывом лидировали моряки ВМС Китая, то после завершения третьего этапа наступил российско-китайский паритет. Команды двух стран набрали по 140 баллов.

Заключительным этапом конкурса "Кубок моря-2017", в котором будет выявлен победитель, станет выполнение экипажами корветов боевых упражнений в море.

Международный конкурс "Кубок моря – 2017" проводится среди экипажей надводных кораблей государств – участников конкурса в рамках Армейских международных игр – 2017, в назначенном районе акватории залива Петра Великого в период с 01 по 12 августа сего года.

ВМФ России на конкурсе представляет экипаж корвета "Совершенный", ВМС Китая – экипаж корвета "Хуангши".

Целью конкурса является: укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня профессиональной выучки участников, развитие состязательности военнослужащих участвующих в конкурсах.

Метки: Кубок моря, ТОФ

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