В конкурсе "Кубок моря-2017" наступил российско-китайский паритет

Экипаж корвета ВМФ России "Совершенный" выиграл в третьем этапе "Морская практика" у экипажа корвета ВМС Китая "Хуангши". В результате по общим баллам российские моряки сравнялись с китайскими коллегами, сообщает ЕНВ.

В ходе проведения третьего этапа"Морская практика" участники конкурса соревновались в скорости постановки своих кораблей на якоря и на бочки в акватории Амурского залива.

Если по итогам второго этапа соревнований с небольшим отрывом лидировали моряки ВМС Китая, то после завершения третьего этапа наступил российско-китайский паритет. Команды двух стран набрали по 140 баллов.

Заключительным этапом конкурса "Кубок моря-2017", в котором будет выявлен победитель, станет выполнение экипажами корветов боевых упражнений в море.