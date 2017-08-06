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Общество

05 августа 2017, 22:00
В Приморье в результате ДТП погиб 4-летний ребенок

В Приморье в результате ДТП погиб 4-летний ребенок

ДТП произошло в Лазовском районе

На 190 км автодороги "Находка – Лазо – Ольга - Кавалерово" произошло ДТП в результате которого погибли 4-лений ребенок и сам водитель, сообщает ЕНВ.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, скорая медицинская помощь и МЧС.

Установлено, что семья из четырех человек направлялась в автомашине из Владивостока.

Водитель автомашины Toyota Harrier не справился с управлением при входе поворот, совершил съезд со своей полосы движения в кювет, с последующим опрокидыванием и столкновением с деревом.

44 – летний мужчина не рассчитал скорость, которая могла бы обеспечить безопасное движение на опасном участке дороги.

В результате ДТП погибли 4-леnний ребенок и сам водитель.

Все находившиеся в автомашине были пристегнуты ремнями безопасности, тем не менее, погибший ребенок был пристегнут штатным ремнем, а не находился в автомобильном кресле, как того требуют Правила дорожного движения. Второй ребенок 14-ти лет и женщина доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Стаж вождения у водителя составлял 1 год 4 месяца.

По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Метки: ДТП

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