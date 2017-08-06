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05 августа 2017, 13:10
Китай вводит в эксплуатацию новое морское судно

Китай вводит в эксплуатацию новое морское судно

Погрузочное судно в порту провинции Гуандун обеспечит поставки нефти, боеприпасов, продуктов питания и воды

Китай ввел в эксплуатацию свой новейший и крупнейший морской транспортный корабль. Новый корабль типа 901 почти удваивает грузоподъемность судов снабжения типа 903, которые в настоящее время используются для экспортных операций, сообщает ЕНВ.

Согласно данным аналитиков Jane's Defense Weekly, судно типа 901 впервые появилось на спутниковых снимках в сентябре 2015 года на судостроительной верфи в Гуанчжоу. Оно было спущено на воду в декабре того же года. В их докладе отмечается, что транспортный корабль может, к примеру, перевозить авиационное топливо и заправлять авианосец.

По данным новостного портала Global Security, крупнейший китайский морской транспортировщик имеет максимальную скорость около 25 узлов. Его грузоподъемность составляет 40000 – 45000 тонн, что совместимо с показателями ведущих кораблей в ВМС США.

Военный контр-адмирал Инь Чжуо сообщил государственному телевидению Китая, что "Тип 901" соответствует стандартам поддержки групп ударных судов.

"Эти суда вскоре станут одной из основных составляющих сил в наших стратегических перевозках, – сказал Инь Чжуо. – Чем быстрее их движение, тем сильнее группа ВМС Китаяна полях сражений".

Военный эксперт из Шанхая Ни Лексионг отметил, что корабль типа 901 может быть использован для поддержки военных кораблей в миссиях по всему миру. Он также добавил, что Китай по-прежнему нуждается в зарубежных портах для укрепления возможностей военно-морского флота.

Отметим, что пока у Китая есть только одна заморская военно-морская база, которая была официально открыта в Джибути на африканском материке. 

Метки: Китай, корабль

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