На Тихоокеанском флоте завершилось учение по спасению экипажа подлодки

Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота провели учение по спасению экипажа условно терпящей бедствие подводной лодки в заливе Петра Великого, сообщает ЕНВ.

В учении были задействованы дизельная подводная лодка, спасательные суда "Игорь Белоусов" и "Алагез", с глубоководным обитаемым аппаратом "Бестер-1" на борту и телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера плюс", вспомогательные суда и группа водолазов. К учению также привлекались самолет Ан-26 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

В ходе учения был осуществлен поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине более 50 метров.

После обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) ТОФ провели операцию по эвакуации личного состава из условно "аварийной" подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "Бестер-1". После доставки членов экипажа на борт судна "Алагез", специалисты оказали первую медицинскую помощь условно раненым, провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников.

Подобные учения на Тихоокеанском флоте проводятся регулярно с целью проверки уровня подготовленности специалистов-спасателей к организации мероприятий поисково-спасательного обеспечения.