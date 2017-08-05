Toyota и Mazda обсуждают вопрос о слиянии капиталов

Японские автомобилестроительные компании Toyota и Mazda обсуждают вопрос о совместной разработке электромобилей и других экологически чистых транспортных средств, сообщает ЕНВ.

Как сообщают источники в промышленности, эти компании ведут заключительный этап переговоров о слиянии капиталов. Toyota и Mazda решили углубить свое партнерство, чтобы выжить в усилении конкуренции за развитие технологий самообслуживания и экологически чистых автомобилей.

По сообщению источников, крупнейший автопроизводитель в Японии Toyota рассматривает покупку примерно 5% акций Mazda, в то время как Mazda может также инвестировать в Toyota.

Toyota планирует предоставить Mazda технологию по производству электромобилей и автомобилей на топливных элементах.

Эти компании заключили основное соглашение в мае 2015 года для сотрудничества в целом ряде областей, включая производство безопасных и экологически чистых технологий.