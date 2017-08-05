Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

04 августа 2017, 16:30
Toyota и Mazda обсуждают вопрос о слиянии капиталов

Toyota и Mazda обсуждают вопрос о слиянии капиталов

Компании намерены создать крупный альянс для развития совместной разработки электромобилей

Японские автомобилестроительные компании Toyota и Mazda обсуждают вопрос о совместной разработке электромобилей и других экологически чистых транспортных средств, сообщает ЕНВ.

Как сообщают источники в промышленности, эти компании ведут заключительный этап переговоров о слиянии капиталов. Toyota и Mazda решили углубить свое партнерство, чтобы выжить в усилении конкуренции за развитие технологий самообслуживания и экологически чистых автомобилей.

По сообщению источников, крупнейший автопроизводитель в Японии Toyota рассматривает покупку примерно 5% акций Mazda, в то время как Mazda может также инвестировать в Toyota. 

Toyota планирует предоставить Mazda технологию по производству электромобилей и автомобилей на топливных элементах.

Эти компании заключили основное соглашение в мае 2015 года для сотрудничества в целом ряде областей, включая производство безопасных и экологически чистых технологий.

Метки: Mazda, Toyota, сотрудничество

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Премьер-министр Синдзо Абэ произвел перестановки в своем правительствеПремьер-министр Синдзо Абэ произвел перестановки в своем правительстве
03 августа 2017, 23:20
Состоялась инаугурация нового состава кабинета министров Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Аб эпланирует перестановку в кабинете министровПремьер-министр Японии Синдзо Аб эпланирует перестановку в кабинете министров
01 августа 2017, 17:40
Новое правительство будет сформировано 3 августа
Лидер оппозиции Японии Рэнхо Мурата уходит в отставкуЛидер оппозиции Японии Рэнхо Мурата уходит в отставку
30 июля 2017, 14:00
Первая женщина-политик страны накануне объявила о своем уходе

Последние новости

На Тихоокеанском флоте завершилось учение по спасению экипажа подлодкиНа Тихоокеанском флоте завершилось учение по спасению экипажа подлодки
вчера, 17:00
В ходе учения был осуществлен поиск подводной лодки, залегшей на грунт на глубине более 50 метров
В Приморье перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в грабеже и подделке документовВ Приморье перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в грабеже и подделке документов
вчера, 16:10
Подсудимому грозит до четырех лет лишения свободы
Правительство может лишить регионы полномочийПравительство может лишить регионы полномочий
вчера, 14:00
Регионы должны будут вернуть неиспользованные на целевые нужды субвенции, а также возврат ранее переданного региону федерального имущества

От первого лица

Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
26.07.2017 16:10
Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем
21.07.2017 13:20
Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+