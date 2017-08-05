В Приморье перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в грабеже и подделке документов

Дознавателем отдела МВД России по городу Артему окончено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя ближнего зарубежья в совершении открытого хищения чужого имущества и изготовлении поддельных документов, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. 20-летняя девушка рассказала о том, что стала жертвой грабителя. Потерпевшая возвращалась домой, сзади к ней подбежал злоумышленник. Вырвав из рук сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон премиум-класса, мужчина скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали жителя ближнего зарубежья. В отделе полиции он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что средство сотовой связи спрятал в лесополосе, чтобы потом продать. Подозреваемый указал место, где спрятал телефон. Имущество изъято и возвращено законной владелице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что житель ближнего зарубежья незаконно проживает на территории Российской Федерации. Техническая экспертиза документов установила, что разрешение на временное проживание является фальшивкой. Кроме того, подделан штамп о регистрации по месту проживания.

За нарушение правил пребывания в Российской Федерации в отношении правонарушителя составлен административный протокол. Задержанный помещен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.