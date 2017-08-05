Правительство может лишить регионы полномочий

Президент и Правительство России смогут отзывать у регионов полномочия в случае их ненадлежащего исполнения, а также в интересах обороны и безопасности страны, при проведении международных мероприятий или во время чрезвычайных ситуаций, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Соответствующие изменения в федеральное законодательство, предлагающие определить перечень универсальных оснований для изъятия у субъектов Федерации полномочий независимо от сферы общественных отношений, направлены на рассмотрение Госдумы.

Из документа, следует, что федеральные органы власти должны иметь право лишать регионы полномочий не только в случаях их неисполнения или ненадлежащего исполнения, но и при проведении международных и общенациональных мероприятий, обеспечении интересов национальной безопасности и обороны.

Кроме того, власти субъектов Федерации предлагается обязать передавать свои полномочия Федеральному центру в случаях, если регион не в состоянии оперативно справляться с последствиями возникших стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.

Изъятие переданных полномочий является прерогативой Президента или Правительства России — в зависимости от того, кто руководит деятельностью федерального органа исполнительной власти, к сфере ведения которого отнесены переданные полномочия.

Проект закона также определяет правовые последствия изъятия полномочий. В частности, регионы должны будут вернуть неиспользованные на целевые нужды субвенции, а также обеспечить безвозмездный возврат ранее переданного региону федерального имущества.

В настоящее время закон предусматривает изъятие полномочий только в случаях их ненадлежащего исполнения, например, в сферах охраны здоровья граждан, социальной защиты населения, охраны культурного наследия, фитосанитарного контроля, градостроительной деятельности и другим вопросам.

Поправки вносятся в статьи 263 и 269 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных региональных органов власти".