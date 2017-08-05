Очистка бухты Золотой Рог начнётся в 2018 году

Программу по оздоровлению экологической ситуации в бухте Золотой Рог в Приморье начнут реализовывать в 2018 году, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию края

Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, сейчас учёные ДВФУ ведут систематизацию результатов исследований бухты Золотой Рог и разрабатывают программу ликвидации накопленного экологического ущерба.

"Для выявления источников негативного воздействия на бухту Золотой Рог произведено обследование гидротехнических сооружений и других объектов, расположенных в прибрежной зоне бухты. В рамках исследований выполнено геофизическое обследование дна для выявления затонувших плавсредств, свалок строительного мусора, линз нефтепродуктов, промышленных отходов", – уточнили в ведомстве.

Учёные рассказали, что для выявления затопленных суда и их обломков, подводных кабельных линий, расположенных на поверхности и в придонном слое осадков бухты, проводилась гидромагнитная съемка.

"Всего в акватории бухты Золотой Рог выявлено семь так называемых локальных магнитных аномалий, источниками которых могут быть затонувшие суда и другие крупные объекты", – прокомментировали специалисты.

Для уточнения информации о рельефе дна бухты была выполнена площадная съемка многолучевым эхолотом с получением гидролокационного изображения морского дна.

"По результатам съемки подготовлена цифровая модель рельефа дна, построен планшет глубин и гидролокационное изображение морского дна, также было обнаружено восемь подводных объектов, требующих дальнейшее водолазное обследование", – отметили учёные.

На основании проведенных комплексных обследований морской акватории составлена карта мест размещения затонувших судов, выявленных объектов накопленного экологического ущерба и других источников негативного воздействия на биосистему бухты.

Специалисты подчеркнули, на основании проведенной работы к декабрю этого года учёные сформируют программу, необходимых мер для экологического оздоровления бухты Золотой Рог.

"Все эти исследования необходимы для определения не только мер, но и размера финансирования данных мероприятий. К реализации программы планируется приступить в 2018 году", – отметили в департаменте.

Напомним, для разработки программы по экологической очистке бухты Золотой рог из федерального бюджета направлено более 60 миллионов рублей. Работа проводится в два этапа Дальневосточным федеральным университетом с привлечением ученых ДВО РАН и должна быть завершена до конца 2017 года.