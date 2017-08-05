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Экономика

04 августа 2017, 13:10
На поддержку лесоперерабатывающих предприятий ДФО выделят 2 милрд. рублей

На поддержку лесоперерабатывающих предприятий ДФО выделят 2 млрд. рублей

Средства пойдут на приобретение топлива, оборудования и транспортных средств по программам лизинга

4 августа вступает в силу Постановление Правительства РФ, которое продлевает программу субсидирования приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальневосточного федерального округа, до 2018 года, сообщает ЕНВ.

Согласно документу, в качестве субсидий лесоперерабатывающим предприятиям из федерального бюджета дополнительно выделят в 2017 году — 1,3 миллиарда рублей, в 2018 году — 700 миллионов рублей.

Планируется, что эти средства пойдут на приобретение топлива, оборудования и транспортных средств по программам лизинга. Воспользоваться субсидией смогут компании, реализующие инвестиционные проекты и не имеющие долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по кредиту на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии. Курировать данную программу будет Минпромторг.

Напомним, программа субсидирования лесоперерабатывающих предприятий в ДФО реализуется с 2013 года. Первоначально, программа была рассчитана до 2016 года. 

Метки: лес, правительство, промышленность

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