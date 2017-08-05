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Экономика

04 августа 2017, 12:40
Новый Президент Монголии посетит ВЭФ-2017

Новый Президент Монголии посетит ВЭФ-2017

Халтмаагийн Баттулга впервые посетит Россию в данном статусе

Новый Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, избранный 7 июля 2017 года, возглавит делегацию своего государства на третьем Восточном экономическом форуме и впервые посетит Россию в данном статусе. Об этом сообщила Посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа во время встречи в Москве с советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым, сообщает ЕНВ.

Стороны отметили положительную динамику в развитии как политических, так и экономических контактов между Россией и Монголией, регулярный диалог между лидерами двух стран. Банзрагч Дэлгэрмаа подчеркнула, что на ВЭФ ожидается участие делегации Монголии, в которую войдет около 120 официальных лиц и представителей бизнеса.

Кроме того, стороны обсудили возможность организации российско-монгольского круглого стола с участием представителей бизнес-сообщества двух стран в рамках деловой программы ВЭФ-2017.

Во время встречи также обсудили вопросы участия 30 спортсменов из Монголии в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который впервые состоится на полях Форума. Было отмечено, что Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга успешно занимался дзюдо и самбо, входил в состав национальных сборных по этим видам единоборств.

Форум во Владивостоке станет для Президента Монголии первым мероприятием в многостороннем международном формате.

Метки: ВЭФ, Монголия

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