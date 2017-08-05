"Аврора" увеличит частоту полётов по направлению Владивосток - Пластун

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", в связи с повышенным спросом с 24 августа по 30 сентября 2017 г. увеличивает частоту регулярных полётов из Владивостока в пгт Пластун и обратно, сообщает ЕНВ.

В расписании по этому направлению добавляется еще одна частота - рейсы из Владивостока в Пластун будут выполняться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. По вторникам и субботам вылет из Владивостока в 08:30, прибытие в Пластун в 10:05. Вылет обратного рейса во Владивосток - 10:30.

По четвергам самолёт будет отправляться из Владивостока в 14:05, прибывать в Пластун в 15:40. Вылет обратного рейса во Владивосток – 16:00.

Обслуживают линию воздушные суда DHC-6.

Напомним, что первый прямой рейс в пгт Пластун Авиакомпания выполнила 21 мая 2015 г. За два с небольшим года на 486 рейсах перевезено 5 268 пассажиров.

Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена билетов остаётся доступной для населения, стоимость билета из Владивостока в Пластун – 1 893 рубля.