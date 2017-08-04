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Политика

03 августа 2017, 23:40
В Приморье задержан Илья Терехов по делу о махинациях с имуществом Приморского театра оперы и балета

В Приморье задержан Илья Терехов по делу о махинациях с имуществом Приморского театра оперы и балета

В конце 2015 года департамент земельных и имущественных отношений незаконно передал имущество театра в управление департаменту культуры

Задержан бывший заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья Илья Терехов. Экс-чиновник подозревается в злоупотреблениях при передаче Приморского театра оперы и балета Мариинскому театру, сообщает ЕНВ.

Напомним, Приморский театр оперы и балета во Владивостоке открылся в 2013 году. С 1 января 2016 года он работает уже как Приморская сцена Мариинского театра. 

Ряд СМИ сообщает, что при ликвидации Приморского театра оперы и балета тот как юридическое лицо остался должен кредиторам за полученные товары и услуги более 100 млн. руб. Долги нужно было вернуть имуществом. Однако оно в полном объеме было изъято в оперативное управление чиновниками департамента земельных и имущественных отношений и позднее передано Приморской сцене Мариинского театра.  Решение о ликвидации краевого государственного автономного учреждения культуры Приморский театр оперы и балета администрацией Приморского края было принято лишь в марте 2017 года уже после изъятия имущества.

Прокуратура усмотрела в этих действиях нарушение закона. Подписал документы Илья Терехов, который в июне этого года уволился из администрации края.

Отметим, что это уже не первый скандал связанный с Приморским театром оперы и балета, так в мае бывший его художественный руководитель Антон Лубченко был осужден на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями. По данным следствия, бывший худрук Приморского театра оперы и балета на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов приобретал авиабилеты бизнес-класса для осуществления поездок в личных целях. Ущерб бюджету края составил около 2,5 млн. руб.

Метки: АПК, задержание, театр

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