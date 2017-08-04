Премьер-министр Синдзо Абэ произвел перестановки в своем правительстве

Инаугурация нового правительственного кабинета, в который помимо премьер-министра входят 19 министров, состоялась во второй половине дня в четверг после церемонии утверждения в императорском дворце, сообщает ЕНВ.

Предыдущий кабинет министров Синдзо Абэ столкнулся в своей работе с рядом скандалов, а также с падением уровня общественной поддержки по результатам опросов. Абэ обратился к некоторым политическим ветеранам за помощью в реорганизации кабинета.

Ицунори Онодэра стал министром обороны. Он уже занимал эту должность на протяжении почти двух лет в составе кабинета, сформированного Абэ после возвращения к власти в 2012 году.

Пост министра иностранных дел получил Таро Коно, бывший председатель Государственного комитета по обеспечению общественной безопасности. Коно сменил на посту главы внешнеполитического ведомства Фумио Кисида, который получил один из важных постов в руководстве Либерально-демократической партии.

Абэ назначил Сэйко Нода новым министром по общенациональным делам, местной автономии и связи. Два года назад Нода намеревалась бросить вызов Абэ в борьбе за пост лидера ЛДП и, судя по всему, дистанцировалась от Абэ. Этот шаг премьер-министра рассматривается в качестве попытки привлечь к работе представителей более широких партийных рядов.

Некоторые ключевые министры сохранили свои посты. В их числе заместитель премьер-министра и министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.