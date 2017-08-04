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Общество

03 августа 2017, 23:10
ДВТУ: В первом полугодии 2017 года возбуждено 18 уголовных дел коррупционного характера

ДВТУ: В первом полугодии 2017 года возбуждено 18 уголовных дел коррупционного характера

Уголовные дела возбудили в отношении должностных лиц таможенных органов и взяткодателей

В первом полугодии 2017 года подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов Дальневосточного региона по подследственности направлено 25 материалов с признаками преступлений, в том числе 12 – коррупционного характера. По результатам рассмотрения данных материалов органами предварительного следствия возбуждено 18 уголовных дел, в том числе 9 уголовных дел коррупционного характера в отношении должностных лиц таможенных органов и 5 уголовных дел в отношении взяткодателей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов Дальневосточного региона, в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Дальневосточного федерального округа в отношении должностных лиц таможенных органов, составляет 100%.

Подразделениями по противодействию коррупции совместно с кадровыми подразделениями на постоянной основе осуществляется проверка лиц, поступающих на службу в таможенные органы. С начала 2017 года проверено 529 кандидатов. В результате у 22 граждан выявлены сведения, препятствующие их поступлению на государственную службу.

В целях профилактики коррупционных правонарушений и преступлений службой по противодействию коррупции ДВТУ и подразделениями по противодействию коррупции таможен Дальневосточного региона проведено 28 профилактических бесед, а также рассмотрено более 20 обращений и жалоб граждан и юридических лиц.

Начальникам таможенных органов направлено 33 информационных материала о выявленных фактах, негативно влияющих на деятельность таможенных органов.

Метки: ДВТУ, коррупция

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