Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

03 августа 2017, 14:00
Юный скрипач-вундеркинд из Швеции и незрячий пианист из Японии впервые выступят во Владивостоке
Юный скрипач-вундеркинд из Швеции и незрячий пианист из Японии впервые выступят во Владивостоке

Юный скрипач-вундеркинд из Швеции и незрячий пианист из Японии впервые выступят во Владивостоке

Это станет кульминацией симфонической программы II Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский"

Выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 6 и 9 августа при участии исполнителей из Швеции и Японии станут кульминацией симфонической программы фестиваля "Мариинский". 

Впервые во Владивостоке услышат игру юного скрипача-вундеркинда Даниэля Лозаковича (Швеция) и известного незрячего пианиста Нобуюки Цудзи (Япония). В программе концертов — шедевры русской и зарубежной музыки. 

Скрипач-вундеркинд из Швеции Даниэль Лозакович впервые взял скрипку в шестилетнем возрасте, а спустя три года уже играл с известными симфоническими оркестрами. Сейчас музыкант имеет эксклюзивный контракт с Deutsche Grammaphon, ангажементы на выступления с ведущими мировыми коллективами и целый набор премий и званий. Его соло 6 августа в 12:00 в Первом скрипичном концерте Макса Бруха станет настоящим подарком для меломанов.

Во втором отделении в честь 135-летия со дня рождения Игоря Стравинского в исполнении сводного симфонического оркестра Мариинского театра и Приморской сцены прозвучит великая балетная партитура композитора — "Весна священная". За дирижёрским пультом  — Валерий Гергиев.

В афише последней недели фестиваля — концерт при участии пианиста из Японии Нобуюки Цудзи (9 августа, 19:00).

"Нобуюки Цудзи — уникальное явление в мировой культуре, слепой музыкант великого таланта. Он ещё не выступал во Владивостоке, я мечтал пригласить его еще на первый фестиваль, и вот наконец получилось. С нетерпением жду его и надеюсь, что он не раз ещё сюда приедет", — отметил на пресс-конференции Валерий Гергиев.

Нобуюки Цудзи родился незрячим в результате врождённой аномалии, однако его музыкальные способности оказались поистине феноменальными. Широкую известность музыканту принесла триумфальная победа на XIII Международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в 2009 году. Сейчас Нобуюки Цудзи гастролирует по всему миру, выступая с прославленными оркестрами и дирижёрами, диски с его записями бьют рекорды продаж, а толпы поклонников жаждут попасть на концерты пианиста.

На Приморской сцене музыкант будет солировать в одном из самых любимых и исполняемых произведений классического репертуара — грандиозном Пятом фортепианном концерте Людвига ван Бетховена.

Событием вечера станет также премьера оперы ещё одного юбиляра года — Родиона Щедрина. В концертном исполнении прозвучит его "Очарованный странник" на сюжет известной одноимённой повести Николая Лескова. Оперу исполнят солисты Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Станислав Леонтьев, Екатерина Сергеева и Олег Сычёв. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.

Метки: Мариинский, пианист, скрипач

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

ДВТУ: В первом полугодии 2017 года возбуждено 18 уголовных дел коррупционного характераДВТУ: В первом полугодии 2017 года возбуждено 18 уголовных дел коррупционного характера
вчера, 23:10
Уголовные дела возбудили в отношении должностных лиц таможенных органов и взяткодателей
С начала лета на дорогах Приморья произошло 58 ДТП с участием мототранспортаС начала лета на дорогах Приморья произошло 58 ДТП с участием мототранспорта
вчера, 12:40
Ежедневно к административной ответственности привлекаются порядка 10 водителей мотоциклов и 12 водителей мопедов
Во Владивостоке пройдет цикл кинопоказов посвященных истории средового дизайна и архитектуры ХХ векаВо Владивостоке пройдет цикл кинопоказов посвященных истории средового дизайна и архитектуры ХХ века
вчера, 12:10
Программа пройдет в рамках выставки "Советский дизайн" в ЦСИ "Заря"

Последние новости

В Приморье задержан Илья Терехов по делу о махинациях с имуществом Приморского театра оперы и балетаВ Приморье задержан Илья Терехов по делу о махинациях с имуществом Приморского театра оперы и балета
вчера, 23:40
В конце 2015 года департамент земельных и имущественных отношений незаконно передал имущество театра в управление департаменту культуры
Премьер-министр Синдзо Абэ произвел перестановки в своем правительствеПремьер-министр Синдзо Абэ произвел перестановки в своем правительстве
вчера, 23:20
Состоялась инаугурация нового состава кабинета министров Японии
Сенат США утвердил нового директора ФБРСенат США утвердил нового директора ФБР
вчера, 13:10
За кандидатуру бывшего замглавы Минюста США проголосовали 92 законотворца, пятеро выступили против

От первого лица

Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях
26.07.2017 16:10
Сергей Митрофанов: Бизнес – как игра в футбол под проливным дождем
21.07.2017 13:20
Андрей Ищенко: За каждым недостроенным объектом стоят мошеннические действия застройщиков

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+