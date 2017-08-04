Юный скрипач-вундеркинд из Швеции и незрячий пианист из Японии впервые выступят во Владивостоке

Выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 6 и 9 августа при участии исполнителей из Швеции и Японии станут кульминацией симфонической программы фестиваля "Мариинский".

Впервые во Владивостоке услышат игру юного скрипача-вундеркинда Даниэля Лозаковича (Швеция) и известного незрячего пианиста Нобуюки Цудзи (Япония). В программе концертов — шедевры русской и зарубежной музыки.

Скрипач-вундеркинд из Швеции Даниэль Лозакович впервые взял скрипку в шестилетнем возрасте, а спустя три года уже играл с известными симфоническими оркестрами. Сейчас музыкант имеет эксклюзивный контракт с Deutsche Grammaphon, ангажементы на выступления с ведущими мировыми коллективами и целый набор премий и званий. Его соло 6 августа в 12:00 в Первом скрипичном концерте Макса Бруха станет настоящим подарком для меломанов.

Во втором отделении в честь 135-летия со дня рождения Игоря Стравинского в исполнении сводного симфонического оркестра Мариинского театра и Приморской сцены прозвучит великая балетная партитура композитора — "Весна священная". За дирижёрским пультом — Валерий Гергиев.

В афише последней недели фестиваля — концерт при участии пианиста из Японии Нобуюки Цудзи (9 августа, 19:00).

"Нобуюки Цудзи — уникальное явление в мировой культуре, слепой музыкант великого таланта. Он ещё не выступал во Владивостоке, я мечтал пригласить его еще на первый фестиваль, и вот наконец получилось. С нетерпением жду его и надеюсь, что он не раз ещё сюда приедет", — отметил на пресс-конференции Валерий Гергиев.

Нобуюки Цудзи родился незрячим в результате врождённой аномалии, однако его музыкальные способности оказались поистине феноменальными. Широкую известность музыканту принесла триумфальная победа на XIII Международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в 2009 году. Сейчас Нобуюки Цудзи гастролирует по всему миру, выступая с прославленными оркестрами и дирижёрами, диски с его записями бьют рекорды продаж, а толпы поклонников жаждут попасть на концерты пианиста.

На Приморской сцене музыкант будет солировать в одном из самых любимых и исполняемых произведений классического репертуара — грандиозном Пятом фортепианном концерте Людвига ван Бетховена.

Событием вечера станет также премьера оперы ещё одного юбиляра года — Родиона Щедрина. В концертном исполнении прозвучит его "Очарованный странник" на сюжет известной одноимённой повести Николая Лескова. Оперу исполнят солисты Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов Станислав Леонтьев, Екатерина Сергеева и Олег Сычёв. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.